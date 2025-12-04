Mundial 2026
Sorteo del Mundial 2026: horario, bombos y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 y cómo ver en abierto por TV y en directo desde España
El Mundial 2026 se prepara de vivir uno de sus días más importantes. El torneo intercontinental celebra el sorteo de la fase de grupos este viernes 5 de diciembre, en el que los los 48 participantes de la presente edición conocerán a sus primeros rivales en busca del trofeo más codiciado del planeta fútbol.
Nunca antes en la historia la Copa del Mundo había contado con un elenco tan grande de protagonistas, lo que se ha traducido en alteraciones en la estructura del torneo. La fase de grupos de la presente edición del Mundial estará formada por 12 grupos de 4 equipos cada uno, mientras que la fase final contará con una ronda adicional: los dieciseisavos.
El procedimiento del sorteo dividirá a los diferentes países en cuatro bombos diferentes. España, que como de costumbre no falla a la cita mundialista, está encuadrada en el bombo 1 con Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y las anfitrionas Estados Unidos, Canadá y México.
Una vez confeccionados los grupos, la FIFA esperará al sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas (CET) para anunciar el calendario de todos los partidos, en el que quedará reflejada la hora y la sede de cada uno de ellos.
¿Cuáles son los bombos del sorteo del Mundial 2026?
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas (CET) en Washington, Estados Unidos.
La ceremonia tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy, y contará con la presencia del presidente de la FIFA Gianni Infantino y del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.
¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 gratis por TV y online?
En España, el sorteo del Mundial 2026 se podrá seguir gratis por TV a través de La 1 y online en la plataforma RTVE Play.
Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.
