¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Formato, reglas y restricciones

La cuenta atrás para el ansiado pistoletazo de salida del Mundial 2026 sigue su curso. Con menos de 200 días de espera por delante, el próximo viernes 5 de diciembre la competición dará un paso de gigante en la definición de su estructura al sortear la composición de los 12 grupos en los que quedarán encuadradas las 48 selecciones participantes.

El procedimiento del sorteo dividirá a los diferentes países en cuatro bombos diferentes. Esta selección cuenta con algunos condicionantes, entre los que destaca la inclusión de Estados Unidos, Canadá y México en el bombo 1 por su condición de anfitriones y la derivación al bombo 4 de las selecciones que tendrán que sellar su pase en la repesca. Para el resto se tiene en cuenta el ranking FIFA, lo que permite a la selección española quedar encuadrada en el bombo 1.

El sorteo empezará seleccionando una las bolas que figuran en el bombo 1, que se irán distribuyendo del grupo A hasta el grupo L. Una vez finalizada esta primera tanda, se llevará a cabo el mismo procedimiento en los bombos 2, 3 y 4 hasta terminar de confeccionar los 12 grupos que dan forma a la primera fase de la competición intercontinental.

El trofeo del Mundial 2026 / EFE

¿Cuáles son los bombos del sorteo del Mundial 2026?

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

¿Cuál es el formato del sorteo del Mundial 2026?

Más allá del caso particular de las anfitrionas, que contarán con una bola diferente al resto durante el sorteo, la FIFA también ha reservado algunos condicionantes en base al ranking. Con la voluntad de "garantizar el equilibrio competitivo", la organización aplicará restricciones a las cuatro primeras selecciones de la clasificación: España, Argentina, Francia e Inglaterra.

La primera clasificada del ranking FIFA, en este caso España, quedará asignada en un cuadro puesto al de la segunda clasificada, Argentina. Esta lógica también se aplicará con la tercera y la cuarta clasificada, lo que implica que Francia e Inglaterra también estarán en cuadros opuestos.

La FIFA dibuja dos caminos separados para las mejores selecciones del ranking / FIFA

Estas restricciones propician que, en caso de que España y Argentina hagan los deberes y finalicen sus respectivos grupos como primeras clasificadas, sus caminos no se cruzarían hasta una hipotética final. Lo mismo sucederá con Francia e Inglaterra.

Respecto a la asignación del resto de selecciones, se llevará a cabo siguiendo un patrón predecinido. Ninguno de los 12 grupos que conforman la primera fase podrá contar con dos selecciones de la misma confederación a excepción de la UEFA, que cuenta con un total de 16 representantes. Esto asegura que habrá un mínimo de un equipo europeo en cada grupo, mientras que cuatro de ellos contarán con 2.