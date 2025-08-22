Sorteo Mundial 2026: fecha, sede y todos los detalles

El sorteo del Mundial 2026 ya tiene fecha y escenario confirmados. La FIFA anunció que el evento se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., en un acto que definirá el camino de las 48 selecciones participantes en la primera Copa del Mundo organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo es uno de los momentos más esperados del calendario futbolístico, ya que en él se conocerán los grupos de la fase inicial del torneo. Será el punto de partida oficial para un Mundial histórico, con un formato ampliado a 48 equipos y 104 partidos, que convertirá al 2026 en la edición más grande en la historia de la competición.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA anunció junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el sorteo de la Copa del Mundo 2026 se celebrará el 5 de diciembre de 2025. Ese día se conocerá el reparto de los grupos del campeonato, que contará con un formato ampliado de 48 equipos y 104 partidos.

¿Dónde se celebrará el sorteo del Mundial 2026?

El escenario elegido es el Kennedy Center de Washington D.C., un espacio emblemático de artes escénicas de la capital estadounidense. La candidatura de la capital se impuso a otras opciones como Las Vegas, que en un inicio partía como favorita para acoger el evento.

Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026

En el sorteo, los 48 equipos se dividirán en cuatro bombos en función del ranking FIFA. Cada grupo estará compuesto por un país de cada bombo.

México , como anfitrión, quedará encuadrado en el Grupo A y disputará el partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

A la fecha del sorteo, 42 selecciones ya estarán clasificadas, mientras que las seis restantes saldrán de los playoffs que se jugarán en marzo de 2026.

El Mundial más grande de la historia

La Copa del Mundo 2026 será el más grande jamás disputado:

48 selecciones participantes

104 partidos en total

16 ciudades sede en Estados Unidos, México y Canadá

El torneo arrancará el 11 de junio de 2026 en Ciudad de México y finalizará con la gran final el 16 de julio en el MetLife Stadium en Estados Unidos.