Sorteo del Mundial 2026, en directo hoy: bombos, grupos y rivales de España en vivo

Invitados de lujo

Bajo la dirección de la ex leyenda inglesa Rio Fernidand y la locutora Samantha Johnson, el show será de primera magnitud. Han sido invitadas estrellas del deporte estadounidense del calibre de Tom Brady o Shaquille O’Neal y del mundo de la farándula.

La supermodelo Heidi Klum presentará el acto, junto con el actor cómico Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez, que aportará el sello de Hollywoord a la esperada celebración rumbo al Mundial del 2026.