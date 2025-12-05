Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Sorteo del Mundial 2026, en directo hoy: bombos, grupos y rivales de España en vivo

Sigue el minuto a minuto del sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (18.00h; hora peninsular)

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará este viernes 5 de diciembre

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará este viernes 5 de diciembre / EFE

Jordi Gil

Marc Gómez

Así quedan los bombos del Mundial 2026

Así quedan los bombos del Mundial 2026 / Marc Creus

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL