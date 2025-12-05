En directo
MUNDIAL 2026
Sorteo del Mundial 2026, en directo hoy: bombos, grupos y rivales de España en vivo
Sigue el minuto a minuto del sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (18.00h; hora peninsular)
¿Cómo funciona el sorteo?
Cada selección se enfrentará a tres rivales del resto de bombos en la fase de grupos. Es decir, en el caso de España, situada en el bombo 1, se cruzará con un contrincante del bombo 2, otro del bombo 3 y otro del bombo 4. Además, no podrá haber más de un equipo de cada conferencia, a excepción de Europa, que podrá contar con un máximo de dos.
El sorteo
Pero vamos a lo que importa: todo ello para definir los 12 grupos de un sorteo histórico ya que por primera vez se amplía a 48 selecciones. La gran novedad en este Mundial será la ronda de 1/16 de final, por lo que habrá que sumar un partido más y en esta ocasión se necesitarán 8 partidos para conquistar el trofeo que defiende Argentina.
Las mejores actuaciones
El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger. Una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica.
Invitados de lujo
Bajo la dirección de la ex leyenda inglesa Rio Fernidand y la locutora Samantha Johnson, el show será de primera magnitud. Han sido invitadas estrellas del deporte estadounidense del calibre de Tom Brady o Shaquille O’Neal y del mundo de la farándula.
La supermodelo Heidi Klum presentará el acto, junto con el actor cómico Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez, que aportará el sello de Hollywoord a la esperada celebración rumbo al Mundial del 2026.
Fiesta americana
El acto se llevará a cabo en Washington DC a partir de las 18.00h (horario peninsular) y estará marcada por el espectáculo organizado con figuras de primer orden del deporte y del espectáculo. Los americanos, que coorganizan la Copa del Mundo junto a México y Canadá, ofrecerán una gran fiesta para amenizar el sorteo para que no resulte para nada anodino.
¡Buenas tardes y bienvenidos! Arrancamos esta narración en la que seguiremos minuto a minuto el sorteo más esperado de los últimos cuatro años en el mundo del fútbol... Hoy conoceremos los grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México
