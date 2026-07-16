La sorprendente reacción de Messi al encontrar la 'chuleta' de Pickford... ¡Para la tanda de penaltis!

Como era de esperar, el duelo entre Inglaterra y Argentina se vivió con muchísima intensidad, antes de terminar volviéndose un encuentro memorable en la historia de los Mundiales, como sucede cada vez que ambas potencias se cruzan. Más allá de tratarse de unas semifinales de la Copa del Mundo, la tensión acumulada entre ambas naciones por la guerra de las Malvinas convirtió el choque en un partido trabado y durísimo.

No obstante, de no ser por la remontada 'in extremis' de la actual campeona del mundo y bicampeona de América con goles de Enzo Fernández y Lautaro, ambos asistidos por Messi, el juego podría haberse alargado 30 minutos más... Y terminar en los penaltis.

En ese supuesto que finalmente no se dio, la albiceleste contaba con el factor del 'Dibu', conocido por sus grandes actuaciones en la lotería de los penaltis. Sin embargo, para tratar de contrarrestar la ventaja que Emiliano Martínez suponía, Jordan Pickford tenía apuntada en una botella la manera en que debería actuar en cada lanzamiento. Parecía un plan sin fisuras, de no ser por un inconveniente: Dejó el recipiente a la vista y la 'chuleta' terminó en las manos rivales.

Las anotaciones de Jordan Pickford en una botella / Redes

Nico González y Messi, sorprendidos por las anotaciones

Tal como captaron las cámaras de 'ESPN', fue Nico González quien le mostró la botella a Lionel Messi, el cual se mostró muy sorprendido en una reacción memorable. El ocho veces ganador del Balón de Oro parecía hasta cierto punto aliviado de haber 'pillado' al guardameta inglés, casi como si temiera que le hubieran leído las intenciones. A ambos jugadores se les unieron acto seguido Senesi y Enzo Fernández. Si bien al final no se llegó a los penaltis, el error del cancerbero inglés podría haberle costado muy caro, ya que al despistarse y perder la botella, los argentinos conocían de primera mano sus intenciones.

Entre las indicaciones podía leerse que la mejor manera de poder parar el remate de Messi sería amagar con ir a la izquierda y tirarse a la derecha, con Montiel optar por la izquierda, quedarse en el centro con Enzo Fernández, intuir el remate de Almada según los sentimientos del día, quedarse en medio y reaccionar con Nico González... Incluso, a modo de curiosidad, en la botella podía leerse dónde tiraría Gerónimo Rulli, portero suplente, que según la 'chuleta' chutaría a la izquierda.

Tras el partido y haber logrado la clasificación a su tercera final del mundo de las últimas cuatro, el preparador físico de Argentina, Luís Martín, compartió la foto de la botella con un mensaje irónico: "Lástima, no teníamos los mismos planes che".