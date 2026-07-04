El sorprendente cambio de look de Raphinha

Raphinha concentró todas las miradas en el entrenamiento de Brasil de este sábado en Nueva Jersey. Y no fue por un motivo futbolístico, sino estético. El '11' sorprendió a los centenares de periodistas que cubren el día a día de la Canarinha en su periplo por el Mundial 2026 con un sugestivo cambio de imagen, estrenando un peinado con largas trenzas artificiales.

El blaugrana, que ha vivido unas últimas semanas muy conturbadas, vuelve a sonreír. Se le vio feliz, relajado y plenamente integrado al equipo. Está en la fase final de la recuperación de la rotura muscular de grado 1 en su maltrecho bíceps femoral del muslo derecho, que sufrió el 21 de junio en el encuentro ante Haití. Desde entonces, se ha perdido dos encuentros y este domingo será el tercero.

Rapha se ha dedicado a conciencia a recuperarse a tiempo récord. Está en la fase de readaptación y ya realiza parte de las sesiones preparatorias con el resto de sus compañeros.

Así como había ocurrido en el entrenamiento del viernes, este sábado el atacante gaucho realizó la parte del calentamiento junto a los internacionales canarinhos, pero, a diferencia de lo que ocurrió el día anterior, ya pudo completar un mayor número de ejercicios físicos al mismo ritmo que el equipo.Cada día va a más.

Raphinha, sustituido frente a Haití por lesión / EFE

Entrará en la convocatoria

Raphinha, en principio, no jugará este domingo en el Brasil-Noruega, de octavos de final, en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, a partir de las 22.00 horas (horario peninsular español).

Su regreso está programado para unos hipotéticos cuartos de final, que los de Ancelotti, en caso de victoria, disputarían el sábado 11 de julio, en Miami, ante el vencedor de la eliminatoria México-Inglaterra. Entonces, se cumplirán 20 días exactos desde que sufrió la recaída de una lesión que ya lo dejó cinco semanas de baja en la recta final de la temporada con el Barça.

A pesar de ello, el '11' entrará en la convocatoria, por lo que estará en el banquillo. Su participación, eso sí, está prácticamente descartada.

Las opciones que maneja Ancelotti como revulsivos son Neymar Jr., que no tuvo minutos contra Japón y está para media hora de juego, Endrick, que aún no ha visto puerta en este Mundial, e Igor Thiago.

Gabriel Martinelli, por su parte, podría salir en el once titular en lugar del lesionado Lucas Paquetá, que, aunque sigue concentrado con la selección, no tiene ninguna posibilidad de regresar a lo largo de la competición.El delantero del Arsenal fue decisivo con su tanto en el minuto 96 con el que los brasileños culminaron una trabajadísima remontada contra Japón (2-1).