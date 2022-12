La sorprendente afirmación de Roberto Carlos si Argentina gana el Mundial

Pese a que su Brasil cayó derrotada en cuartos contra Croacia, el mítico exlateral zurdo de la 'Canarinha' no mostró parcialidad entre Argentina y Francia “Son dos grandísimas selecciones que han hecho méritos para estar ahí. Si gana Argentina bien, si gana Francia bien también”, dijo a Alfredo Martínez, colaborador de SPORT

Roberto Carlos, exlateral izquierdo del Real Madrid y de Brasil, se pronunció respecto al posible ganador de la final entre Argentina y Francia. Pese a que devoción y compromiso con la 'Canarinha' no mostró parcialidad contra la Albiceleste, archienemigo histórico.

"Buenísimo partido, son dos grandísimas selecciones que han hecho méritos para estar ahí. Es fútbol, que cada uno haga dentro del campo lo que sabe. Si gana Argentina bien, si gana Francia bien también”, dijo a Alfredo Martínez, de 'Onda Cero' y colaborador de SPORT.

"El nivel de fútbol me ha gustado pero no ha sido tan intenso como en otros. Hay muchísimos buenos jugadores y ha sido un Mundial muy completo. Marruecos, Arabia Saudí que ganó a Argentina... es el fútbol moderno, nuevas selecciones y nuevos jugadores... es una Copa del Mundo diferente y bonita!, ", aseguró el mítico exfutbolista.

Sobre las decepciones de Brasil y España, eliminadas en cuartos y octavos respectivamente, Robert Carlos no quiso meter cizaña. "A mí no me gusta hablar. No estaba ni en la concentración de Brasil ni tampoco en la de España. Haces una planificación y hay veces que sale bien y otras que sale mal. Lo han intentado y si lo han intentado hay que valorarlo", precisó.

Finalmente, respecto al fichaje de Endrick por el Real Madrid, Roberto Carlos elogió el movimiento. "Es una grandísimo jugador. Todavía tiene 16 años. Él, Vini, Rodrygo, Tchouaméni, Camavinga... mejoran todavía más al Real Madrid y al fútbol español".