Así son las semifinales del Mundial 2026: los cuatro mejores del ranking FIFA, frente a frente

El Mundial 2026 ya tiene su cartel de lujo. Tras una fase de cuartos vibrante, quedan cuatro selecciones en pie y ninguna es una sorpresa: Francia, España, Inglaterra y Argentina disputarán las semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Cuatro campeonas del mundo, cuatro aspirantes con argumentos y un dato que lo dice todo: son, exactamente, los cuatro primeros países del ranking masculino de la FIFA previo al torneo. La lógica se ha impuesto en el Mundial más grande de la historia, el primero con 48 selecciones, y ahora llega la hora de la verdad.

Francia - España: martes 14 de julio (21.00 horas, Dallas)

La primera semifinal es un clásico continental de altísimo voltaje. Francia y España se enfrentan el martes 14 de julio a las 21.00 horas (15.00 en la costa este de EE.UU., 14.00 hora local) en el Dallas Stadium de Arlington (Texas), un coloso con capacidad para 80.000 espectadores.

Los de Didier Deschamps llegan lanzados: eliminaron a Marruecos por 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y son la gran favorita de las casas de apuestas. Enfrente, la España de Luis de la Fuente sufrió hasta el final ante Bélgica: se impuso 2-1 en Los Ángeles con tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino, el hombre de los goles decisivos. Con Lamine Yamal como estandarte, La Roja quiere reeditar la gloria de Sudáfrica 2010 y ya avisa desde la concentración: "Por supuesto que podemos eliminarles", proclamó De la Fuente.

Inglaterra - Argentina: miércoles 15 de julio (21.00 horas, Atlanta)

La segunda semifinal es puro morbo: Inglaterra contra Argentina, una rivalidad histórica, el miércoles 15 de julio a las 21.00 horas (15.00 ET) en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con aforo para 71.000 aficionados.

Los de Thomas Tuchel derribaron el muro noruego: Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en el tiempo extra, con un doblete de Jude Bellingham como gran figura, frenando además a Erling Haaland. La vigente campeona, por su parte, resolvió en la prórroga: Argentina ganaba con un gol de Mac Allister, los suizos igualaron y, en el alargue, una definición brillante de Julián Álvarez abrió el cerrojo antes de que Lautaro rematara el 3-1. Lionel Messi, a sus 39 años, sigue liderando a la Albiceleste y la tabla de goleadores: suma 8 tantos, igualado con Kylian Mbappé.

Los cuatro mejores del ranking FIFA, cara a cara

Nunca el algoritmo de la FIFA acertó tanto. La clasificación mundial previa al torneo situaba a Argentina en el número 1, con España, Francia e Inglaterra completando el Top 4. Los cuatro están en semifinales, y el propio ranking en vivo refleja la batalla: Francia lidera ya la clasificación provisional con 1.925,86 puntos, seguida de Argentina (1.913,71) y España (1.912,34), que se juegan también el trono mundial sobre el césped.

Además, las cuatro saben lo que es levantar la Copa: Argentina suma tres títulos (1978, 1986 y 2022), Francia dos (1998 y 2018), mientras que Inglaterra (1966) y España (2010) tienen uno cada una.

Fechas, horarios y estadios: así se decide el Mundial

Semifinal 1: Francia - España | Martes 14 de julio | 21.00 h (España) | Dallas Stadium, Arlington (Texas)

Semifinal 2: Inglaterra - Argentina | Miércoles 15 de julio | 21.00 h (España) | Atlanta Stadium (Georgia)

Tercer y cuarto puesto: Sábado 18 de julio | Hard Rock Stadium, Miami

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Final: Domingo 19 de julio | 21.00 h (España) | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey