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MUNDIAL 2026

Los memes de la final España - Argentina

Las redes sociales están reaccionando en directo al encuentro entre España y Argentina

Estos son los mejores memes de la final del Mundial 2026

Estos son los mejores memes de la final del Mundial 2026 / X

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Acaba de empezar la final del Mundial 2026, que se está disputando en el MetLife Stadium, entre España y Argentina, dos de las selecciones que ya eran favoritas a alzarse con la Copa del Mundo antes de empezar la competición. El conjunto de Luis de la Fuente tiene el objetivo de volver a conquistar el Mundial después de 16 años. En cambio, la Albiceleste quiere revalidar el título por segunda vez consecutiva, algo que no es nada fácil.

Como suele ocurrir en este tipo de partidos, las redes sociales reaccionan al instante a todo lo que sucede, tanto sobre el césped del MetLife Stadium como en las gradas. En X, antes conocido como Twitter, ya están comentando las cosas más destacadas de la final del Mundial 2026.

La afición española está nerviosa:

Unai Simón se la juega contra Leo Messi:

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(Noticia en elaboración)

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