Estos son los árbitros del Mundial: Lista oficial de la FIFA

La Comisión de Árbitros de la FIFA confirmó los 170 colegiados seleccionados para dirigir la histórica cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. El canario Alejandro Hernández Hernández lideró la representación española como árbitro principal, mientras que Carlos del Cerro Grande integró el equipo de especialistas de vídeo para el torneo que arrancará el próximo 11 de junio.

El organismo internacional completó un proceso de selección de tres años para designar a los mejores profesionales del planeta. La lista definitiva incluyó a 52 árbitros, 88 asistentes y 30 colegiados de VAR procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro. La FIFA priorizó la calidad y la regularidad del rendimiento en las competiciones más exigentes para conformar el equipo arbitral más numeroso de la historia del fútbol.

Protagonismo español

Alejandro Hernández Hernández recibió la confianza del comité para ejercer como árbitro principal en la gran cita. El colegiado español consolidó su presencia tras un ciclo de alto nivel en el panorama internacional. Por su parte, Carlos del Cerro Grande aportó la experiencia del arbitraje español desde la sala VOR, integrando un selecto grupo de asistentes de vídeo que operará desde la sede central de transmisiones.

Crecimiento histórico

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El Mundial de 2026 presentó un crecimiento logístico sin precedentes con la participación de 48 selecciones nacionales. Esta expansión obligó a la FIFA a aumentar el número de efectivos respecto a la edición de Catar, con 41 colegiados adicionales en el equipo de trabajo. El torneo mantuvo además la apuesta por el arbitraje femenino con la inclusión de seis colegiadas principales dentro de la lista de 52 árbitros de campo.