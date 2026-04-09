MUNDIAL FÚTBOL
Estos son los árbitros del Mundial: Lista oficial de la FIFA
La Comisión de Árbitros de la FIFA confirmó los 170 colegiados seleccionados para dirigir la histórica cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. El canario Alejandro Hernández Hernández lideró la representación española como árbitro principal, mientras que Carlos del Cerro Grande integró el equipo de especialistas de vídeo para el torneo que arrancará el próximo 11 de junio.
El organismo internacional completó un proceso de selección de tres años para designar a los mejores profesionales del planeta. La lista definitiva incluyó a 52 árbitros, 88 asistentes y 30 colegiados de VAR procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro. La FIFA priorizó la calidad y la regularidad del rendimiento en las competiciones más exigentes para conformar el equipo arbitral más numeroso de la historia del fútbol.
Protagonismo español
Alejandro Hernández Hernández recibió la confianza del comité para ejercer como árbitro principal en la gran cita. El colegiado español consolidó su presencia tras un ciclo de alto nivel en el panorama internacional. Por su parte, Carlos del Cerro Grande aportó la experiencia del arbitraje español desde la sala VOR, integrando un selecto grupo de asistentes de vídeo que operará desde la sede central de transmisiones.
Crecimiento histórico
El Mundial de 2026 presentó un crecimiento logístico sin precedentes con la participación de 48 selecciones nacionales. Esta expansión obligó a la FIFA a aumentar el número de efectivos respecto a la edición de Catar, con 41 colegiados adicionales en el equipo de trabajo. El torneo mantuvo además la apuesta por el arbitraje femenino con la inclusión de seis colegiadas principales dentro de la lista de 52 árbitros de campo.
Listado completo de árbitros, asistentes y VOR
Árbitros (52)
- AL JASSIM Abdulrahman (QAT)
- AL TURAIS Khalid (KSA)
- ARAKI Yusuke (JPN)
- ARTAN Omar Abdulkadir (SOM)
- ATCHO Pierre (GAB)
- BARTON Ivan (SLV)
- BEIDA Dahane (MTN)
- BENITEZ Juan Gabriel (PAR)
- CALDERON Juan (CRC)
- CLAUS Raphael (BRA)
- ELFATH Ismail (USA)
- ESKAS Espen (NOR)
- FAGHANI Alireza (AUS)
- FALCON PEREZ Yael (ARG)
- FISCHER Drew (CAN)
- GARAY Cristian (CHI)
- GARCIA Katia (MEX)
- GHORBAL Mustapha (ALG)
- HERNANDEZ Alejandro (ESP)
- HERRERA Dario (ARG)
- JAYED Jalal (MAR)
- KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk (NZL)
- KOVACS Istvan (ROU)
- LETEXIER Francois (FRA)
- MA Ning (CHN)
- MAKHADMEH Adham (JOR)
- MAKKELIE Danny (NED)
- MARCINIAK Szymon (POL)
- MARIANI Maurizio (ITA)
- MARTINEZ Hector Said (HON)
- MOHAMED Amin (EGY)
- NATION Oshane (JAM)
- NYBERG Glenn (SWE)
- OLIVER Michael (ENG)
- OMAR AL ALI (UAE)
- ORTEGA Kevin (PER)
- PENSO Tori (USA)
- PINHEIRO Joao (POR)
- RAMON ABATTI (BRA)
- RAMOS Cesar (MEX)
- ROJAS Andres (COL)
- SCHAERER Sandro (SUI)
- TANTASHEV Ilgiz (UZB)
- TAYLOR Anthony (ENG)
- TEJERA Gustavo (URU)
- TELLO Facundo (ARG)
- TOM Abongile (RSA)
- TURPIN Clement (FRA)
- VALENZUELA Jesus (VEN)
- VINCIC Slavko (SVN)
- WILTON SAMPAIO (BRA)
- ZWAYER Felix (GER)
Árbitros de Vídeo - VMO (30)
- AL-MARRI Khamis (QAT)
- ALSHEHRI Abdullah (KSA)
- ASHOUR Mahmoud (EGY)
- BEBEK Ivan (CRO)
- BRISARD Jerome (FRA)
- DANKERT Bastian (GER)
- DEL CERRO GRANDE Carlos (ESP)
- DI BELLO Marco (ITA)
- DICKERSON Joe (USA)
- DIEPERINK Rob (NED)
- EL FARIQ Hamza (MAR)
- EVANS Shaun (AUS)
- FU Ming (CHN)
- GALLO Nicolas (COL)
- GARCIA Antonio (URU)
- GILLETT Jarred (ENG)
- GONZALEZ Leodan (URU)
- GUZMAN Tatiana (NCA)
- HIGLER Dennis (NED)
- KWIATKOWSKI Tomasz (POL)
- LARA Juan (CHI)
- MASTRANGELO Hernan (ARG)
- MIRANDA Erick (MEX)
- MOHAMMED OBAID KHADIM (UAE)
- PACHECO Guillermo (MEX)
- SAN Fedayi (SUI)
- SOTO Juan (VEN)
- TOSKI Rodolpho (BRA)
- VAN DRIESSCHE Bram (BEL)
- VILLARREAL Armando (USA)
Árbitros Asistentes (88)
- ABEIGNE Amos (GAB)
- ABOUELREGAL Mahmoud (EGY)
- AKARKAD Mostafa (MAR)
- AL ABAKRY Mohammed (KSA)
- AL HAMMADI Mohamed (UAE)
- AL KALAF Mohammad (JOR)
- AL MAQALEH Saoud (QAT)
- AL MARRI Taleb (QAT)
- AL ROALLE Ahmad (JOR)
- ARFA Lyes (CAN)
- ATKINS Kyle (USA)
- BARREIRO Carlos (URU)
- BARWEGEN Micheal (CAN)
- BASHEVKIN Isaak (NOR)
- BEIGI Mahbod (SWE)
- BELATTI Juan Pablo (ARG)
- BESWICK Gary (ENG)
- BINDONI Daniele (ITA)
- BISGUERRA Marco (MEX)
- BRINSI Zakaria (MAR)
- BRUNO BOSCHILIA (BRA)
- BRUNO PIRES (BRA)
- BURT Stuart (ENG)
- CARDOZO Eduardo (PAR)
- CHADE Gabriel (ARG)
- DANILO MANIS (BRA)
- DANOS Nicolas (FRA)
- DE ALMEIDA Stephane (SUI)
- DE VRIES Jan (NED)
- DEL YESSO Maximiliano (ARG)
- DIETZ Christian (GER)
- DITSOGA Boris (GAB)
- ENGAN Jan Erik (NOR)
- FIGUEIREDO Rodrigo (BRA)
- GAYNULLIN Timur (UZB)
- GOURARI Mokrane (ALG)
- GUZMAN Alexander (COL)
- HOSSAM TAHA Ahmed (EGY)
- JERSON SANTOS (ANG)
- JESUS Bruno (POR)
- KEMPTER Robert (GER)
- KLANCNIK Tomaz (SVN)
- KOVACIC Andraz (SVN)
- KUPSIK Adam (POL)
- LAKRINDIS George (AUS)
- LINDSAY James (AUS)
- LISTKIEWICZ Tomasz (POL)
- LOPEZ Walter (HON)
- MAIA Luciano (POR)
- MAINWARING James (ENG)
- MARICA Mihai (ROU)
- MAYO Brooke (USA)
- MIHARA Jun (JPN)
- MORA Juan Carlos (CRC)
- MORAN David (SLV)
- MORENO Tulio (VEN)
- MORIN Alberto (MEX)
- MUGNIER Cyril (FRA)
- NARANJO PEREZ Jose Enrique (ESP)
- NAVARRO Cristian (ARG)
- NESBITT Kathryn (USA)
- NOUPUE Elvis (CMR)
- NUNN Adam (ENG)
- ORUE Michael (PER)
- PAGES Benjamin (FRA)
- PARKER Corey (USA)
- PUPIRO Antonio (NCA)
- RAFAEL ALVES (BRA)
- RAHMOUNI Mehdi (FRA)
- RAMIREZ Christian (HON)
- RAMIREZ Sandra (MEX)
- RETAMAL Jose (CHI)
- ROCHA Miguel (CHI)
- RODRIGUEZ Facundo (ARG)
- SALDIVAR Milciades (PAR)
- SANCHEZ Diego (ESP)
- SIWELA Zakhele (RSA)
- SODERKVIST Andreas (SWE)
- STEEGSTRA Hessel (NED)
- TARAN Nicolas (URU)
- TEGONI Alberto (ITA)
- TREVIS Isaac (NZL)
- TSAPENKO Andrey (UZB)
- TUNYOGI Ferencz (ROU)
- URREGO Jorge (VEN)
- WALES Caleb (TRI)
- ZERHOUNI Abbes Akram (ALG)
- ZHOU Fei (CHN)
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