Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joan GarciaViniciusNico WilliamsJulián ÁlvarezTopuria vs GaethjeMéxico - SudáfricaInauguración Mundial 2026Final playoff Primera DivisionLeo MessiLamine YamalEtapa 5 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Pogacar TourMercado de fichajesBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaCuándo juega EspañaBarça - La Laguna TenerifeHorarios F1 BarcelonaFinal Four balonmanoMadre TopuriaRafa NadalCañizaresBorja IglesiasSeguridad SocialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL

Ni sofá ni televisión en casa: estos son los bares de Barcelona donde el Mundial se vive como en un estadio

Ver un partido en un bar es una tradición y con el Mundial volvemos a ella

Ni sofá ni televisión en casa: estos son los bares de Barcelona donde el fútbol se vive como en un estadio

Ni sofá ni televisión en casa: estos son los bares de Barcelona donde el fútbol se vive como en un estadio / Instagram/@unachicaqueviaja

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

Ver un partido de fútbol desde casa ya no es la única opción para los aficionados. En realidad, nunca lo ha sido, pero con el Mundial a la vuelta de la esquina y el buen tiempo que hace, Barcelona se convierte en el epicentro gastronómico y de ocio para miles de aficionados.

La ciudad condal cuenta con una amplia oferta de bares y locales donde cada gol se celebra como si estuviera en la grada de un estadio. Pantallas gigantes, ambiente futbolero y seguidores como tú o como yo reunidos que convierten estos espacios en el lugar ideal para disfrutar de los encuentros más importantes de la temporada.

Los mejores bares de Barcelona para ver el Mundial 2026

Comencemos por el Time Out Market Barcelona, un espacio que combina gastronomía y deporte en un entorno privilegiado frente al mar. Sus retransmisiones en pantalla gigante permiten seguir los partidos del mundial mientras degustas algunas de las mejores propuestas culinarias de la ciudad.

Si buscas una experiencia más internacional, los pubs irlandeses siguen siendo una apuesta segura. El Michael Collins, junto a la Sagrada Familia, también cuenta con grandes pantallas y reúne a aficionados de diferentes nacionalidades, algo fundamental si quieres disfrutar del espíritu del Mundial en condiciones.

¿Te gusta el ambiente multitudinario? Entonces tienes que ir a L'Ovella Negra, una de las opciones más populares. Un enorme espacio industrial ubicado en el distrito tecnológico 22@ que reúne a cientos de personas durante eventos deportivos como el Mundial. Ya es un clásico para los futboleros.

Belushi's Barcelona y CocoVail Beer Hall son otras alternativas muy demandadas. Ambos locales combinan retransmisiones deportivas con hamburguesas, cervezas artesanas y un ambiente desenfadado que atrae tanto a residentes como a turistas.

Noticias relacionadas y más

Con la llegada del Mundial, estos bares ya están más que preparados para colgar el cartel de completo. Y por eso en muchos casos es recomendable reservar con antelación para asegurarnos un asiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL