Ni sofá ni televisión en casa: estos son los bares de Barcelona donde el Mundial se vive como en un estadio

Ver un partido de fútbol desde casa ya no es la única opción para los aficionados. En realidad, nunca lo ha sido, pero con el Mundial a la vuelta de la esquina y el buen tiempo que hace, Barcelona se convierte en el epicentro gastronómico y de ocio para miles de aficionados.

La ciudad condal cuenta con una amplia oferta de bares y locales donde cada gol se celebra como si estuviera en la grada de un estadio. Pantallas gigantes, ambiente futbolero y seguidores como tú o como yo reunidos que convierten estos espacios en el lugar ideal para disfrutar de los encuentros más importantes de la temporada.

Los mejores bares de Barcelona para ver el Mundial 2026

Comencemos por el Time Out Market Barcelona, un espacio que combina gastronomía y deporte en un entorno privilegiado frente al mar. Sus retransmisiones en pantalla gigante permiten seguir los partidos del mundial mientras degustas algunas de las mejores propuestas culinarias de la ciudad.

Si buscas una experiencia más internacional, los pubs irlandeses siguen siendo una apuesta segura. El Michael Collins, junto a la Sagrada Familia, también cuenta con grandes pantallas y reúne a aficionados de diferentes nacionalidades, algo fundamental si quieres disfrutar del espíritu del Mundial en condiciones.

¿Te gusta el ambiente multitudinario? Entonces tienes que ir a L'Ovella Negra, una de las opciones más populares. Un enorme espacio industrial ubicado en el distrito tecnológico 22@ que reúne a cientos de personas durante eventos deportivos como el Mundial. Ya es un clásico para los futboleros.

Belushi's Barcelona y CocoVail Beer Hall son otras alternativas muy demandadas. Ambos locales combinan retransmisiones deportivas con hamburguesas, cervezas artesanas y un ambiente desenfadado que atrae tanto a residentes como a turistas.

Con la llegada del Mundial, estos bares ya están más que preparados para colgar el cartel de completo. Y por eso en muchos casos es recomendable reservar con antelación para asegurarnos un asiento.