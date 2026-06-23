El snus blanco, un producto cada vez más consumido por futbolistas

El snus vuelve a ser noticia en el mundo del fútbol. Estas bolsitas que se introducen debajo del labio vuelven a ser polémicas después de que, a través de una imagen publicada en redes sociales, se descubriese que Michael Olise tenía una cajetilla en su taquilla en el vestuario de Francia. Este detalle no ha pasado desapercibido para los aficionados, a quienes les ha chocado que un futbolista de élite consuma este producto, aunque no ha sido el primero.

Snus y snus blanco: similares, pero no iguales

Cabe aclarar que la caja de Olise contiene snus blanco, no snus tradicional. El producto original, muy típico en Suecia, consiste en una bolsa de tabaco húmedo. En la Unión Europea, este producto está prohibido y lo que se comercializa son los parches de nicotina, también denominados como snus blanco.

La Premier League ya vivió la epidemia del snus blanco

Michael Olise seguramente conoció el snus en su etapa en el Crystal Palace, donde ya fue noticia en 2023. Entonces, era muy habitual ver a jugadores introducirse una de las bolsitas de nicotina mientras estaban viendo el partido desde el banquillo.

Esto mismo fue lo que le pasó a Bertrand Traoré cuando estaba en el Aston Villa y a Mark Gillespie, tercer portero del Newcastle. A otros jugadores los han pillado en circunstancias distintas: a Ederson por un video publicado de una celebración con el Manchester City, a Vardy por una fotografía de un entrenamiento en la que salía con una caja en la mano y a Rashford y a Lindelöf por fotografías publicadas en redes sociales en las que salía una caja.

Ederson consumiendo Snus / SPORT.es

Esta moda del snus entre los futbolistas no es tan común en la liga española, aunque hay un jugador al cual parece que se la ha visto consumir este producto: Wojciech Szczesny, no podía ser otro. Además de los cigarros y los vapers, en algunas imagenes se ve al polaco meterse algo en la boca mientras está en el banquillo, que muy probablemente sea snus.

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El snus blanco es un producto nocivo para la salud, provoca serios problemas bucales y acelera el ritmo cardiaco. La adicción que causa es también bastante severa, hasta el punto de que muchos de los jugadores de la Premier League han tenido que pedir ayuda para poder dejar de consumirlo.