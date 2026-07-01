Slot, la opción que toma fuerza para dirigir a Países Bajos

Si bien Países Bajos no era una de las principales candidatas para proclamarse campeona del Mundial de 2026, lo cierto es que el haber caído en la ronda de dieciseisavos frente a Marruecos ha supuesto una gran decepción para una selección histórica proclamada subcampeona del mundo tres veces en el pasado.

De hecho, la decepción en el resultado ha llevado a su hasta ahora seleccionador, Ronald Koeman, a poner fin a su segunda etapa en el banquillo neerlandés: "Me duele que mi etapa con la selección holandesa termine así. Todos soñábamos con un Mundial en el que haríamos historia. No lo hemos conseguido. Nadie está más decepcionado por ello que yo. Como seleccionador, uno asume esa responsabilidad. Siempre la he sentido y siempre la seguiré sintiendo", declaró la leyenda azulgrana antes de dimitir.

Koeman, en el partido del Mundial ante Marruecos / EFE

Arne Slot, principal candidato para dirigir a 'la Orange'

Pese a haber realizado unas participaciones interesantes tanto en la Nations League de 2025, donde cayó eliminada en crtos de final ante España en la tanda de penaltis, como principalmente en la Eurocopa de 2024, cuando fue eliminada por Inglaterra en semifinales; el fracaso mundialista al no poder siquiera llegar a octavos ha puesto fin al segundo ciclo de Ronald Koeman, ocasionando que se abra el debate sobre quien debe ser su sucesor.

Si bien múltiples opciones han irrumpido con fuerza en la lista de candidatos, para muchos el gran favorito es Arne Slot, quien se encuentra sin equipo tras haberse desvinculado del Liverpool después de una segunda temporada decepcionante. De hecho, el periodista Mikos Gouka del 'Algemeen Dagblad', quien sigue al técnico desde hace años y es autor del libro 'Slot-bal', ha comentado esta posibilidad: "Sé que este verano no quiere moverse ni fichar por ningún club, aunque suele decir que prefiere el fútbol de clubes al internacional".

Pese a que estas declaraciones parecen cerrar la puerta a esta posibilidad, lo cierto es que el periodista añade que personalmente "no he notado que Arne Slot rechace dirigir a Países Bajos", ya que "lo consideraría un gran honor", pese a que "se pregunta si es el momento adecuado y si realmente habría opciones de competir por la Nations League y la Euro de 2028".

Aun cuando hay otras opciones interesantes que se han comentado, como podría ser Peter Bosz, e incluso el sueño prohibido de acometer la llegada de Josep Guardiola, lo cierto es que el gran favorito es el técnico campeón de la Premier League de 2025, "creo que tienen muchas posibilidades si se ponen en contacto con él", sentencia el periodista Mikos Gouka.