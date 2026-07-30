Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial, habla claro: "Messi se comportó de manera correcta"

Uno de los protagonistas de la final del Mundial entre España y Argentina fue Slavko Vincic. Aunque su papel no fue tan polémico, tuvo que gestionar dos maneras de jugar muy distintas por parte de los finalistas. Su decisión más importante fue la expulsión de Enzo Fernández, que al tener amarilla no fue prácticamente discutida ni por la selección albiceleste.

Tras retirarse del arbitraje a los 46 años, el esloveno repasó el partido más importante de su carrera y cómo se vivió el duelo desde el campo. Lo primero que hizo fue reconocer que estaba orgulloso de su trabajo en la final, que se alargó hasta los 120 minutos después de que ninguna de las dos selecciones fuera capaz de marcar gol.

Slavko Vincic habla con Rodri en la final del Mundial / EFE

"La responsabilidad es enorme cuando toda tu carrera arbitral se reduce a un sólo partido. Sabía que la mayor parte del trabajo consistiría en dirigir el encuentro: cuándo detenerlo y cuándo permitir que la acción continuara. Creo que no tuvimos demasiados problemas>", expresó el esloveno, que era consciente de que el objetivo de Argentina sería embarrar el duelo e impedir posesiones largas de España.

"Es la final del Mundial. La mentalidad y las reacciones de los jugadores son diferentes y, dada la importancia del partido, hay que entenderlo todo. No fuimos tema de conversación después del partido, lo que demuestra que hicimos bien nuestro trabajo en general. Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta", destacó. Su mayor reto en el encuentro fue "gestionar todo correctamente".

Slavko Vincic, durante un partido de Champions League / EFE

Otro de los temas más hablados fue su conversación con el capitán de Argentina, Leo Messi. Vincic no quiso entrar en muchos detalles, pero analizó la actitud de la estrella de los de Scaloni. "¿Mi charla con Messi? Dejaré esa conversación en la cancha, pero puedo decir que se comportó de manera deportivamente correcta".

Un pasado oscuro

Ni él mismo se esperaba ser designado como árbitro para la final del Mundial. "Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. Y, por supuesto, también orgullo por la NZS y la organización arbitral".

Por último, el esloveno tampoco rehuyó de su pasado, cuando fue detenido tras una investigación por prostitución, tráfico de armas y narcotráfico. "No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento", expresó, tras ser encontrado junto a otras 25 personas en una cabaña de Bosnia y Herzegovina.