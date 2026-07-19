Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La FIFA ha confiado la final del Mundial 2026 entre España y Argentina a uno de los árbitros más prestigiosos del panorama internacional: Slavko Vinčić. El colegiado esloveno, de 46 años, será el encargado de dirigir el partido más importante del fútbol mundial, culminando una trayectoria que le ha llevado a arbitrar las principales competiciones de clubes y selecciones.

Nacido en Maribor el 25 de noviembre de 1979, Vinčić es árbitro internacional FIFA desde 2010. En los últimos años se ha consolidado como una de las referencias arbitrales de la UEFA gracias a su experiencia en la Champions League, la Europa League y las grandes citas de selecciones. Entre sus designaciones más destacadas figuran la final de la Europa League de 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, antes de recibir ahora el mayor reconocimiento posible: una final mundialista.

Esta será su segunda Copa del Mundo después de Catar 2022. En aquel torneo dirigió el histórico Argentina-Arabia Saudí que terminó con la sorprendente victoria saudí por 1-2. En el Mundial 2026 ha arbitrado tres encuentros antes de la final: Brasil-Marruecos en la fase de grupos, Jordania-Argelia y el México-Ecuador de los dieciseisavos de final, donde protagonizó una de las acciones más comentadas del campeonato al aplicar con firmeza el nuevo criterio disciplinario de la FIFA.

Las estadísticas favorecen claramente a la selección española cuando Vinčić ha estado al silbato. La Roja permanece invicta con él como árbitro y ha logrado importantes victorias, entre ellas la semifinal de la Eurocopa 2024 frente a Francia. Argentina, en cambio, guarda un recuerdo menos positivo, ya que la única vez que la dirigió en un Mundial fue en la inesperada derrota frente a Arabia Saudí en el debut de Catar 2022.

Un episodio polémico fuera del fútbol

El nombre de Vinčić también saltó a los titulares en mayo de 2020, cuando fue detenido durante una operación policial en Bosnia y Herzegovina contra una red de prostitución y narcotráfico. El árbitro explicó que se encontraba en el lugar por una invitación a una reunión de negocios y, tras prestar declaración, fue puesto en libertad sin cargos. Las autoridades concluyeron que no estaba implicado en la trama, por lo que continuó desarrollando con normalidad su carrera arbitral.

Noticias relacionadas

El primer esloveno en una final del Mundial

Con su designación para España-Argentina, Vinčić hará historia al convertirse en el primer árbitro esloveno que dirige una final de la Copa del Mundo. Estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro.