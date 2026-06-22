Siro López lo tiene claro: "Es nuestro Messi"

La Selección Española pasó de un gris empate ante Cabo Verde a un contundente 4-0 frente a Arabia Saudí. Para Siro López, colaborador de Tiempo de Juego, la explicación no es casual ni improvisada: responde a decisiones tácticas claras y, sobre todo, a la irrupción de un nombre propio que eclipsa al resto, Lamine Yamal.

Según el periodista, el primer cambio decisivo llegó desde el banquillo. Asegura que "la intención la marca también la alineación" y que el centro del campo del debut "tenía demasiado cromo repetido", algo que, a su juicio, lastró la fluidez del equipo.

Lamine Yamal, el factor que lo cambia todo

Pero el análisis de Siro López va mucho más allá del dibujo táctico. El tertuliano sitúa al joven extremo del FC Barcelona como el auténtico motor del nuevo impulso de España. No duda en elevarlo a la categoría de mito: "Lamine Yamal es nuestro Messi, o nuestro Cristiano Ronaldo de la época dorada del Real Madrid".

Para López, el futbolista es capaz de romper cualquier estructura defensiva, alterar el plan del rival y decidir partidos por sí solo. Su presencia desde el inicio, sostiene, "desequilibra totalmente cualquier planteamiento defensivo que pueda hacer el equipo rival".

21/06/2026 Lamine Yamal, Mundial 2026 DEPORTES Jose Breton / AFP7 / Europa Press / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

Un rival más abierto, pero un talento diferencial

Siro también reconoce que Arabia Saudí planteó un partido menos defensivo que Cabo Verde, lo que facilitó el despliegue ofensivo de España. Aun así, insiste en que el verdadero punto de inflexión fue la titularidad de Lamine Yamal, cuya influencia considera determinante para explicar la goleada.

Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para Siro López, España no solo encontró su mejor versión: encontró a su líder. Un futbolista capaz de cambiar partidos, ritmos y expectativas. Un jugador que, según él, ya pertenece a la categoría de los elegidos.