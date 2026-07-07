Siro López muy ilusionado con la selección: "Somos un equipo"

España ya está en los cuartos de final del Mundial 2026 después del gol decisivo de Mikel Merino en el minuto 91, un tanto que tumbó a Portugal y que ha encendido la ilusión en todo el país.

Entre las voces más entusiastas destaca Siro López, convencido de que esta selección tiene argumentos para soñar con algo grande.

Un bloque sólido como principal fortaleza

El comunicador ha subrayado que la primera parte ante Portugal fue "un partidazo muy bonito" y ha puesto el foco en un aspecto clave: la fuerza del colectivo.

En esta línea, ha recuperado las palabras de Juanma Castaño, quien afirmó que "somos la única selección que ha llegado donde ha llegado sin una estrella".

Para Siro López, esa es precisamente la baza diferencial del equipo: "Porque somos un equipo". La cohesión, la solidaridad y la capacidad de competir sin depender de una figura individual son, según él, lo que puede llevar a España hasta el partido decisivo del torneo.

Lamine y Pedri, talento por explotar

Pese al triunfo, López recuerda que dos de los jugadores más talentosos del grupo aún no han mostrado su mejor versión. "Lamine Yamal todavía no ha aparecido", ha señalado, y sobre el centrocampista ha añadido que "Pedri hoy no ha hecho un buen partido", remarcando que "todavía no hemos visto al Pedri de otras ocasiones".

Lamine Yamal y Pedri González / Mariscal / EFE

Lejos de verlo como un problema, lo interpreta como una oportunidad: si España ha llegado hasta aquí sin el máximo nivel de estas piezas, el margen de crecimiento es enorme.

Ajustes pendientes, pero sin críticas

Siro ha admitido que el seleccionador "ha tardado un poquito en hacer los cambios", especialmente cuando percibió al equipo "un poco abajo físicamente" en la segunda parte. Aun así, ha insistido en que no es "momento para criticar nada", sino para valorar la madurez y la competitividad del grupo.

Con la clasificación asegurada, España se prepara para enfrentarse a Bélgica en unos cuartos de final que pueden marcar el rumbo del campeonato.

Siro López lo tiene claro: "Tengo yo mucho convencimiento de que podemos llegar a la final". Una frase que resume el clima general: confianza, ilusión y la sensación de que este equipo puede escribir una página histórica en el Mundial 2026.