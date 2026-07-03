Simunic, el jugador que vio tres tarjetas amarillas en un partido de Mundial

La historia de los Mundiales está repleta de goles inolvidables, sorpresas históricas y actuaciones que han quedado grabadas para siempre en la memoria de los aficionados. Sin embargo, también existen episodios que han pasado a la posteridad por motivos muy diferentes. Uno de los más insólitos ocurrió en Alemania 2006 y tuvo como protagonista al árbitro inglés Graham Poll, quien cometió uno de los errores más llamativos jamás vistos en una Copa del Mundo.

Todo sucedió el 22 de junio de 2006 en Stuttgart, durante el encuentro entre Australia y Croacia correspondiente a la tercera jornada del Grupo F. El choque era decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones. Croacia necesitaba la victoria para avanzar a los octavos de final, mientras que Australia dependía de sí misma para lograr una clasificación histórica.

La tensión fue máxima desde el inicio. El partido se convirtió en una batalla futbolística llena de intensidad, protestas y entradas al límite. Finalmente terminó con empate a dos goles, un resultado que permitía a Australia superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

El protagonista involuntario fue Josip Simunic, defensa central de la selección croata. En el minuto 61, Graham Poll le mostró una tarjeta amarilla tras una infracción sobre Harry Kewell. Hasta ahí, nada fuera de lo normal.

La sorpresa llegó cerca del final. En el minuto 90, Simunic cometió otra falta, esta vez sobre Joshua Kennedy. Poll volvió a sacar la tarjeta amarilla y la mostró al defensa croata. Lo lógico habría sido que esa segunda amonestación se transformara automáticamente en expulsión. Pero no ocurrió.

Para asombro de jugadores, entrenadores y espectadores, el árbitro permitió que Simunic continuara sobre el terreno de juego. Nadie pareció percatarse del error en ese momento. Ni los asistentes Phil Sharp y Glenn Turner, ni el cuarto árbitro Kevin Stott, advirtieron la equivocación. El propio colegiado anotó algo en su libreta y ordenó seguir jugando.

Los minutos finales fueron frenéticos. Australia defendía el empate que le daba el pase a la siguiente ronda, mientras Croacia se lanzaba desesperadamente al ataque en busca del gol de la clasificación. El encuentro continuó con Simunic todavía en el campo pese a haber sido amonestado en dos ocasiones.

La situación alcanzó niveles surrealistas cuando llegó el pitido final. Con Croacia eliminada, varios jugadores se dirigieron al árbitro para protestar. Entre ellos estaba Simunic. Entonces, Poll volvió a sacar una tarjeta amarilla y se la mostró nuevamente al defensa croata. Solo en ese momento comprendió que el jugador ya había sido amonestado dos veces anteriormente y procedió a expulsarlo.

Desde Australia se dejó caer que, si la clasificación hubiese quedado comprometida por aquel error, podrían haberse planteado una reclamación formal. El presidente de la Federación Australiana, John O'Neill, reconoció públicamente que existían argumentos para estudiar una apelación si el desenlace hubiera sido diferente.

Lejos de intentar justificar lo sucedido, Graham Poll asumió toda la responsabilidad desde el primer momento. El árbitro reconoció públicamente su equivocación y evitó señalar a sus asistentes. "La responsabilidad es tan solo mía", afirmó después del encuentro.

Posteriormente, la FIFA explicó que el origen del error estuvo en una confusión durante las anotaciones del colegiado. Según el organismo, Poll registró incorrectamente la primera amonestación y la asoció al dorsal 3 de Australia, Craig Moore, en lugar de al dorsal 3 de Croacia, Josip Simunic.

La leyenda apunta a que Simunic, de origen australiano, le habló a Poll con tal acento 'aussie' que este se confundió en sus apuntes. Sea como fuere, aquel episodio tuvo consecuencias importantes: Graham Poll nunca volvió a dirigir un encuentro internacional de selecciones.