Tiroteo con nueve heridos a pocos kilómetros del cuartel general de Inglaterra en el Mundial

La cuenta atrás para el inicio del Mundial 2026 se ha visto sacudida por un grave incidente en Kansas City, ciudad que albergará el cuartel general de la selección inglesa durante el torneo. Un tiroteo registrado durante la madrugada del sábado dejó nueve personas heridas en una zona situada a escasos kilómetros de las instalaciones que utilizará el combinado de Thomas Tuchel.

Según informaron las autoridades locales, los disparos se produjeron en torno a las cuatro de la mañana en el área de Troost Avenue. Los servicios de emergencia atendieron a varias víctimas en el lugar de los hechos y posteriormente confirmaron que las nueve personas heridas sufrieron lesiones que, en principio, no ponen en riesgo su vida. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se han realizado detenciones.

El episodio ha generado inquietud a pocos días de la llegada de Inglaterra a Missouri. La selección británica tiene previsto establecerse en Kansas City como base operativa para la Copa del Mundo y entrenarse en las instalaciones de Swope Soccer Village durante toda su participación en el campeonato.

Kansas City se ha convertido en uno de los principales centros logísticos del Mundial, ya que además de Inglaterra también acogerá las concentraciones de otras selecciones de primer nivel.

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Aunque el suceso no guarda relación con la organización del torneo ni con las delegaciones deportivas, el incidente vuelve a poner el foco sobre las cuestiones de seguridad en una ciudad que en las próximas semanas recibirá a miles de aficionados y a varias de las grandes potencias del fútbol mundial.