Susto en el Dinamarca-Ucrania, Eriksen está consciente tras caer desplomado: "El marcapasos le reanimó"

Gran susto en el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. Corría el minuto 66 cuando Christian Eriksen se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre el terreno de juego durante el encuentro, generando momentos de máxima preocupación entre jugadores, técnicos y aficionados.

El futbolista fue atendido rápidamente por los servicios médicos. Minutos después, su esposa accedió al terreno de juego para reunirse con él. Eriksen pudo incorporarse por su propio pie y la recibió con un abrazo, en una imagen que alivió la preocupación de los presentes en el estadio.

Sus compañeros formaron un círculo a su alrededor para proteger su intimidad mientras ambos se dirigían hacia la ambulancia, preparada para trasladarlo fuera del estadio. Finalmente, el árbitro decretó la suspensión definitiva del encuentro y, a través de la megafonía del estadio, se informó a los asistentes de que no se reanudaría el partido.

Asimismo, se comunicó que Eriksen se encontraba estable dentro de la gravedad de la situación. "Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", publicó la Federación Danesa de Fútbol en sus redes sociales.

El médico tranquiliza

"Christian está bien y abandonó el campo por su propio pie. Por lo que pude ver, el desfibrilador interno se activó correctamente. Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos contactar con él de inmediato", informó Morten Boesen, médico de la selección danesa. El galeno confirmó que Eriksen se someterá ahora a más pruebas y quiso enviar un mensaje de parte del propio futbolista: "Christian está bien y me pidió que les enviara saludos a todos los jugadores y les dijera que todo estaba bien".

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El antecedente de Eriksen

La preocupación fue aún mayor debido al antecedente que marcó la carrera de Eriksen. El internacional danés sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia de la Eurocopa 2020, disputado en junio de 2021. Tras desplomarse sobre el césped, tuvo que ser reanimado mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador antes de ser trasladado al hospital. Posteriormente, se le implantó un desfibrilador automático y logró regresar al fútbol profesional meses después.