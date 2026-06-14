Oriol Romeu: adiós al Southampton y futuro incierto

La segunda etapa de Oriol Romeu en el Southampton ha llegado oficialmente a su fin. El conjunto inglés publicó esta semana un mensaje en sus redes sociales para despedirse del centrocampista español, cuyo contrato expira este 30 de junio, agradeciéndole su contribución al club y deseándole suerte en el futuro. La afición le mostró su cariño por un jugador que siempre lo ha dado todo por la camiseta.

La despedida pone punto final a una relación muy especial entre Romeu y el Southampton. El mediocentro de Ulldecona defendió la camiseta del club entre 2015 y 2022, convirtiéndose en una de las figuras más queridas por la afición gracias a su regularidad, liderazgo y compromiso. Durante ese primer ciclo disputó más de 250 partidos y llegó a ser elegido mejor jugador de la temporada 2016-17.

Tras abandonar Inglaterra para jugar en el Girona y posteriormente regresar al FC Barcelona, Romeu volvió a Southampton en noviembre de 2025 como agente libre. El veterano futbolista firmó hasta junio de 2026 con la intención de ayudar al equipo en su intento de regresar a la Premier League.

Sin embargo, su regreso no tuvo el impacto esperado. El centrocampista contó con pocos minutos durante la campaña 2025-26 y terminó teniendo un papel secundario en la rotación del equipo. Su contrato no será renovado y ambas partes separarán sus caminos una vez concluya el vínculo este verano.

Incógnitas con su futuro

A sus 34 años, Romeu queda ahora libre para decidir su próximo destino. Mientras tanto, el Southampton ha querido reconocer públicamente la huella que dejó uno de los futbolistas más representativos de la última década en St Mary's. Una despedida cargada de respeto para un jugador que siempre mantuvo una conexión especial con el club y su afición

Oriol Romeu, de vuelta al Southampton / X

La incógnita ahora gira en torno al próximo paso en la carrera del centrocampista catalán. Oriol Romeu vuelve a encontrarse en el mercado como agente libre después de una temporada en la que apenas pudo participar, con solo siete apariciones oficiales en el Southampton.

Oportunidad de mercado

Por el momento no han trascendido contactos avanzados con ningún club, aunque su amplia experiencia en la élite y su conocimiento tanto de LaLiga como del fútbol inglés podrían abrirle nuevas oportunidades durante las próximas semanas. El mediocentro acumula más de una década al máximo nivel tras pasar por equipos como Chelsea, Valencia, Stuttgart, Southampton, Girona y FC Barcelona, un recorrido que le mantiene como un perfil atractivo para proyectos que busquen liderazgo y veteranía en la medular.

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Tampoco puede descartarse que el futbolista valore opciones alejadas de las grandes ligas europeas. Y es que Oriol Romeu afronta uno de los veranos más abiertos de su carrera reciente, con la decisión de prolongar su trayectoria como futbolista profesional o emprender un nuevo desafío todavía por resolver.