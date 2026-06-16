La nueva carambola millonaria que planea Jorge Mendes

Jorge Mendes se mueve en el mercado de transferencias como pez en el agua. El poder que ejerce el portugués en las transacciones está fuera de toda duda. Hace y deshace a su antojo, con la connivencia de los grandes clubes, que se ponen a su entera disposición para confeccionar sus plantillas.

Barça y Madrid no han escapado de sus garras. De hecho, las relaciones de los dos gigantes españoles con el luso son excelentes, pese a que han fluctuado a lo largo de los años. En la capital de España, mentar a Mendes era mentar a la bicha hasta hace bien poco. Florentino Pérez no quería saber nada del intermediario por excelencia tras una serie de malas experiencias. Pero todas esas reticencias se han esfumado en las últimas semanas. Florentino ha claudicado a Mendes y a Gestifute, su oficina, poniéndose en manos del lisboeta.

Moviendo los hilos

La salida de Mourinho del Benfica ha provocado un efecto dominó en los banquillos del fútbol europeo, con Portugal, Inglaterra y España como ligas implicadas. El fichaje de 'The Special One' por el Real Madrid dejó el banquillo de las águilas vacante, un movimiento que dejó 15 millones en las arcas portuguesas y la opción a Mendes de efectuar otro nuevo negocio.

Jorge Mendes estuvo la semana pasada en Barcelona / VALENTI ENRICH

El Benfica necesitaba un nuevo entrenador y quién mejor que Mendes para cumplir con las necesidades de los de Da Luz. Otro representado suyo, en este caso Marco Silva, cambió el Fulham londinense por Lisboa para relevar a Mourinho. Silva, libre de contrato, firmó con los capitalinos hasta 2028, con el superagente liderando la operación.

Cambio de cromos, con una vuelta de tuerca pendiente para cerrar el círculo. Un movimiento de trilero que consagra a Jorge Mendes como el principal agitador en las ventanas de transferencias. Aprovechando que las conversaciones con el Real Madrid son fluidas y que Florentino protege a los suyos, Álvaro Arbeloa está cerca de convertirse en nuevo entrenador del Fulham. No sería la primera experiencia del madrileño en la Premier League, tras defender la elástica del Liverpool como futbolista. Una jugada perfecta a tres bandas que hubiera firmado el mismísimo Raymond Ceulemans, quien ostenta el récord de 35 títulos en el mundo del billar.