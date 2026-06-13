El negocio perdido del Palmeiras con Vitor Roque

Cuando Vitor Roque decidió poner fin a su aventura europea y regresar a Brasil de la mano del Palmeiras, pocos imaginaban el impacto que tendría en tan poco tiempo. El delantero brasileño, que no logró asentarse ni en el FC Barcelona ni durante su cesión en el Betis, encontró en el 'verdao' el escenario ideal para recuperar la confianza y volver a mostrar el potencial que le convirtió en una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.

Su adaptación fue inmediata. Con continuidad y protagonismo, el atacante comenzó a acumular goles y actuaciones decisivas hasta convertirse en una de las referencias ofensivas del Palmeiras. Su rendimiento le devolvió incluso a la órbita de la selección brasileña y reactivó el interés de varios clubes europeos, especialmente de la Premier League, donde su nombre volvió a aparecer en las agendas de algunos de los equipos más poderosos del campeonato.

Vitor Roque de Palmeiras / Juan Pablo Pino / EFE

Ese crecimiento deportivo tuvo un reflejo directo en el mercado. Según los datos de Transfermarkt, Vitor Roque ha disparado su valoración hasta los 38 millones de euros, convirtiéndose en el futbolista más valioso de la plantilla del Palmeiras y en uno de los jugadores con mayor cotización de todo el campeonato brasileño. Cuando aterrizó en el club paulista, su valor rondaba los 20 millones de euros, por lo que su progresión económica ha sido tan notable como la futbolística.

Precisamente cuando su carrera volvía a despegar apareció el gran contratiempo. El delantero sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo que terminó requiriendo una intervención quirúrgica. El problema se produjo tras una entrada recibida en un partido de Copa de Brasil ante Jacuipense y los exámenes posteriores confirmaron una grave lesión. La operación le obligó a detener en seco una temporada que estaba siendo la de su consagración y le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante varios meses.

Vitor Roque recibió una durísima entrada y volvió a lesionarse el tobillo izquierdo / X/ @parmeramilgrau/ @RegisRugol8154

La lesión no solo supone un golpe para el jugador. También afecta directamente a los planes económicos del Palmeiras. En los últimos meses, el excelente rendimiento de Vitor Roque había provocado que distintos clubes europeos siguieran de cerca su evolución. Informaciones publicadas tanto en Brasil apuntaban a un creciente interés de equipos de la Premier League, entre ellos el Chelsea, con ofertas cercanas a los 50 millones de euros.

Por eso, la lesión llega en el peor momento posible para el Palmeiras. El club había conseguido revalorizar a un futbolista que parecía haber perdido parte de su brillo tras su paso por España y veía cómo su inversión podía empezar a generar una importante plusvalía potencial. Ahora, con Vitor Roque en pleno proceso de recuperación y sin fecha inmediata para volver a competir al máximo nivel, cualquier operación de venta queda congelada.

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Vitor Roque, clave en el triunfo de Palmeiras sobre Capivariano en el Campeonato Paulista / @Palmeiras

De esta manera, el Palmeiras no solo perdió a una de sus principales figuras sobre el césped. También vio frenado un negocio que parecía encaminado a convertirse en una de las grandes ventas del fútbol brasileño en los próximos mercados.