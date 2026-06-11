El Mundial del 2002 se narró en el Camp Nou: "Me daba morbo"

Brasil ganó su último Mundial en el 2002. Ronaldo Nazario, Rivaldo y Ronaldinho lideraron a la canarinha para conquistar la quinta Copa del Mundo de su historia. El campeonato se disputó entre Corea y Japón y España quedó eliminada por la selección coreana con un arbitraje muy polémico.

Aquel Mundial fue el primero que organizaron dos países y que se disputó en un continente que no era el europeo ni el americano. Los 64 partidos del decimoséptimo mundial de la historia solo se pudieron seguir íntegramente en la plataforma Via Digital. En el 2002 las dos plataformas digitales eran Canal + y Via Digital.

La plataforma de Telefónica quería plantar cara al grupo televisivo de Prisa que tenía muchos más abonados en todo el país. Una de las acciones estratégicas del Grupo Telefónica pasó por comprar los derechos audiovisuales de un acontecimiento único.

Álex Castells entrevista a Víctor Muñoz en el plató de Via Mundial / Archivo

La productora catalana Mediapro gestionaba el canal de televisión oficial del Barça que se emitía por Via Digital. Mediapro también era la encargada de producir el canal Via Mundial que a través de Via Digital tenía que emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. TVE podía emitir los partidos de la selección española y algunos de los encuentros destacados pero la totalidad de los partidos solo se podían seguir por el canal Via Mundial.

Los contenidos de este canal gestionado por Mediapro se confeccionaron en las instalaciones del Barça. En la Porta 104 del templo blaugrana estaban las instalaciones del Canal Barça (futuro Barça TV). Mediapro utilizó la infraestructura de la televisión temática del Barça para producir el canal Via Digital.

En las entrañas del Camp Nou se narraron todos los partidos y se grabaron todos los programas en los platós de la televisión del Barça. Para cubrir todas las exigencias técnicas y humanas Mediapro utilizó a los periodistas y técnicos que trabajaban para Canal Barça ya que en realidad eran empleados de Mediapro.

En la Porta 104 del camp Nou se encontraban las instalaciones de Canal Barça / Archivo

Además de los profesionales de la televisión del Barça, que durante un mes se emitió bajo mínimos, el proyecto de Via Digital se reforzó con periodistas reputados de Madrid. Emilio García Carrasco, Teo Pereiró y Alfredo Duro fueron algunos de los 'fichajes' con responsables reputados como José Joaquín Brotons.

Alfredo Duro, entonces periodista de Onda Cero, recuerda para Sport una experiencia única: "Me llamó Brotons al que conocía de onda Cero y me ofreció la posibilidad de narrar algunos partidos del mundial y me pareció interesante porque además lo podía compatibilizar con mi trabajo en la radio".

Alfredo Duro es actualmente uno de los colaboradores más conocidos del programa El Chiringuito que dirige Josep Pedrerol. El madridismo desacomplejado de Duro no le impidió desplazarse a Barcelona y narrar partidos des del Camp Nou: "Nunca he tenido ningún problema en Barcelona, todo lo contrario, siempre me han tratado bien. Incluso te diré que me daba morbo narrar allí, era territorio conquistado".

Alfredo Duro es un periodista de extenso currículum / Archivo

Alfredo Duro compaginaba su labor en Onda Cero con narrar partidos dos o tres días a la semana: "Me tocó locutar los partidos de la selección española y recuerdo también otros partidos como un Brasil-Turquía en el que hubo un tangazo a los turcos de cuidado y entonces ya avisé de los árbitros de aquel Mundial".

Duro no olvida lo que sucedió en los cuartos de final entre la España de Camacho y Corea del Sur: "Nosotros somos muy panolis para estas cosas y el árbitro egipcio El Gandur y el lineer thailandés nos la liaron".

Para comentar los partidos, se contrataron a ex-jugadores y técnicos de prestigio como Vicente Miera, Xabier Azkargorta, Isidoro San José o Paco Flores entre otros. Alfredo Duro coincidió en la mayoría de partidos con un ilustre ex-jugador: "Tuve la suerte de formar pareja televisiva con Txiki Begiristain y conectamos tanto que nos hicimos amigos e incluso después esto nos ayudó cuando él ejercía de secretario técnico del Barça y yo esta misma función en el Getafe".

Txiki Begiristain en las instalaciones de Canal Barça / Archivo

Duro recuerda que con Paco Flores, entonces entrenador del Espanyol, bromeaban sobre lo que suponía trabajar en el campo del Barça: "Todavía ahora hay gente que le explico que narré un mundial en el Camp Nou y alucinan, me colaba por las entrañas del campo del Barça y tenía algo de espiritual".

Noticias relacionadas

Mientras en las oficinas del Barça se cocinaban los fichajes de Mendieta y Riquelme a pocos metros se narraban los partidos de una Copa del mundo en la que Brasil se impuso a Alemania (2-0) con dos goles de Ronaldo, máximo realizador y MVP del campeonato. Brasil no ha vuelto a ganar un Mundial pero esta es otra historia.