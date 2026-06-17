La 'multa' que tendrá que pagar Inter Miami si quiere fichar a Casemiro

Casemiro hace tiempo que suena para ser el nuevo fichaje estrella del Inter Miami. El centrocampista brasileño, actualmente en el Mundial de 2026, ya habría llegado a un acuerdo con el equipo de la MLS como agente libre tras finalizar su contrato con el Manchester United, y se incorporaría tras la cita mundialista.

A pesar de eso, tal y como avanza 'The Sun', el fichaje no será totalmente gratis para el equipo de Florida. El club podría llegar a tener que pagar algo más de 850.000 euros debido a la norma de la liga Norteamericana llamada “discovery rights”. Según esa regla, un club de la liga puede registrar primero su interés por un futbolista y obtener prioridad a la hora de negociar con él.

En este caso en concreto, según la información, LA Galaxy tendría actualmente los derechos de descubrimiento de Casemiro, después de haber mostrado interés en el mediocampista antes que Inter Miami. El club angelino habría mantenido conversaciones previas con el brasileño e incluso le habría ofrecido la posibilidad de mudarse a California.

Por ese motivo, Inter Miami tendría que alcanzar un acuerdo con LA Galaxy para que este renuncie a sus derechos y permita que la operación avance. La compensación solicitada rondaría las 750.000 libras (unos 850.000 euros).

Sin ese acuerdo, Casemiro no podría convertirse aún oficialmente en 'Flamingo'.

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En Miami, el ex del Real Madrid compartiría vestuario con Lionel Messi y Luis Suárez, dentro del ambicioso proyecto deportivo liderado por la franquicia de David Beckham, que ya ha ganado una MLS Cup, una Supporter's Shield y una Leagues Cup.