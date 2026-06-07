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FÚTBOL INTERNACIONAL
Marruecos - Noruega: resumen, resultado y goles del amistoso internacional
Sigue en vivo el partido amistoso entre Marruecos y Noruega
Sergi Bescós I Lázaro
Marruecos y Noruega se miden en un partido amistoso de mucho nivel.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
¡Nos despedimos desde el Sports Illustrated Stadium!
Cerramos el directo del partido entre Marruecos y Noruega. ¡Muchas gracias por seguir el partido en Sport! Os deseamos una muy bonita noche de domingo
Marruecos (1-1) Noruega l Final del partido
Partido con una primera parte muy buena, con buenas ocasiones de gol y mucha verticalidad y velocidad arriba. Tras la vuelta del descanso, el ritmo de juego bajó pero Noruega estuvo algo mejor y acabó consiguiendo el empate final
Marruecos (1-1) Noruega l Final del partido
Finaaaaaaal del partido. Tablas entre Marruecos y Noruega
Marruecos (1-1) Noruega l min 86
Noruega está acabando mejor el partido que Marruecos. Desde los cambios la selección marroquí ha perdido bastante ritmo en el encuentro
Marruecos (1-1) Noruega l min 80
¡La ha tenidoooo Noruegaaa! Remate de cabeza de Throstvedt que se va fuera por muuuuy poquito. ¡Se salva Marruecos!
Marruecos (1-1) Noruega l min 77
Lo estaba mereciendo Noruega que estaba dominando en esta segunda parte. Gran jugada individual de Bobb que enocntró a su capitán en el área marroquí y Odegaard con un gran remate con la izquierda consigue empatar el partido
Marruecos (1-1) Noruega l min 75
¡GOOOOOOOOOOL DE NORUEGAAAA! ¡GOOOOOOOOOOL DE ODEGAARD!
Marruecos (1-0) Noruega l min 69
De nuevo se realiza un cooling break para hacer un pequeño descanso debido a las altas temperaturas
Marruecos (1-0) Noruega l min 66
Con el paso de los minutos ha bajado mucho el ritmo. Ambas selecciones han realizado muchos cambios y el partido está algo frío
Marruecos (1-0) Noruega l min 62
Marruecos cambia prácticamente a todo su equipo. Hoy es una gran oportunidad para hacer los últimos tests y probar cosas nuevas
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