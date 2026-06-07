Marruecos - Noruega: resumen, resultado y goles del amistoso internacional

Marruecos y Noruega se miden en un partido amistoso de mucho nivel.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

¡Nos despedimos desde el Sports Illustrated Stadium! Cerramos el directo del partido entre Marruecos y Noruega. ¡Muchas gracias por seguir el partido en Sport! Os deseamos una muy bonita noche de domingo

Marruecos (1-1) Noruega l Final del partido Partido con una primera parte muy buena, con buenas ocasiones de gol y mucha verticalidad y velocidad arriba. Tras la vuelta del descanso, el ritmo de juego bajó pero Noruega estuvo algo mejor y acabó consiguiendo el empate final

Marruecos (1-1) Noruega l Final del partido Finaaaaaaal del partido. Tablas entre Marruecos y Noruega

Marruecos (1-1) Noruega l min 86 Noruega está acabando mejor el partido que Marruecos. Desde los cambios la selección marroquí ha perdido bastante ritmo en el encuentro

Marruecos (1-1) Noruega l min 80 ¡La ha tenidoooo Noruegaaa! Remate de cabeza de Throstvedt que se va fuera por muuuuy poquito. ¡Se salva Marruecos!

Marruecos (1-1) Noruega l min 77 Lo estaba mereciendo Noruega que estaba dominando en esta segunda parte. Gran jugada individual de Bobb que enocntró a su capitán en el área marroquí y Odegaard con un gran remate con la izquierda consigue empatar el partido

Marruecos (1-1) Noruega l min 75 ¡GOOOOOOOOOOL DE NORUEGAAAA! ¡GOOOOOOOOOOL DE ODEGAARD!

Marruecos (1-0) Noruega l min 69 De nuevo se realiza un cooling break para hacer un pequeño descanso debido a las altas temperaturas

Marruecos (1-0) Noruega l min 66 Con el paso de los minutos ha bajado mucho el ritmo. Ambas selecciones han realizado muchos cambios y el partido está algo frío