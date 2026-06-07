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Marruecos - Noruega: resumen, resultado y goles del amistoso internacional

Sigue en vivo el partido amistoso entre Marruecos y Noruega

Ez Abde, en el amistoso de Marruecos ante Madagascar previo al Mundial

Ez Abde, en el amistoso de Marruecos ante Madagascar previo al Mundial / Selección de Marruecos

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Sergi Bescós I Lázaro

Marruecos y Noruega se miden en un partido amistoso de mucho nivel.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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