Elye Wahi, de Costa de Marfil, arrestado por presunto amaño de partidos

El Mundial de 2026 se ha visto sacudido por un nuevo escándalo. Elye Wahi, delantero de Costa de Marfil, está siendo investigado por presuntos delitos relacionados con el amaño de apuestas deportivas después de haber sido detenido por la policía francesa apenas dos semanas antes del inicio del torneo.

Según adelantó y confirmó 'The Athletic', el atacante de 23 años, jugador del Niza fue arrestado el pasado 29 de mayo en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía de Marsella por presunto fraude organizado, corrupción deportiva organizada, blanqueo de capitales y gestión de fondos procedentes de actividades ilícitas. No obstante, fue puesto en libertad tras ser interrogado y, hasta la fecha, no ha sido acusado formalmente de ningún delito.

La acción que desató las sospechas

La investigación se centra en un partido de la Ligue 1 disputado el 17 de mayo entre el OGC Nice y el FC Metz. Diversas alertas sobre movimientos sospechosos en mercados de apuestas llegaron a los organismos de control del fútbol francés después de detectarse un volumen inusual de apuestas relacionadas con que Wahi recibiría una tarjeta amarilla durante el encuentro.

El delantero fue amonestado en el minuto 35 tras una entrada sobre Sadibou Sané. Una tarjeta que le acarreaba, además, sanción por el 'play-out' por la permanencia que les enfrentaba dos días después ante el Saint-Étienne.

Tras perderse el partido de ida del 'playoff' por sanción, Wahi reapareció tres días después en la vuelta y fue decisivo para la permanencia del Niza, marcando dos goles en la victoria por 4-1 ante el Saint-Étienne.

Según la fuente, horas más tarde fue detenido por especialistas anticorrupción de la policía francesa.

Pese a ello, al no existir cargos formales en su contra, el delantero recibió autorización para viajar a Norteamérica y unirse a la selección marfileña para disputar el Mundial.

Titular ante Ecuador

Mientras continúa la investigación, Wahi fue titular con Costa de Marfil en el debut mundialista de su selección frente a Ecuador (1-0), disputando 55 minutos.

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El próximo partido de 'Los Elefantes' es este sábado (22:00h CET) ante Alemania en Toronto, que goleó a Curazao en su estreno en el Mundial.