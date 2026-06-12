Dembélé explica su salida del Barça: "Era el momento de dejar el club"

Ousmane Dembélé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tras conquistar una nueva Champions League con el PSG, el extremo francés repasó su presente en una entrevista con Marca en la que también habló largo y tendido sobre su salida del FC Barcelona, la influencia de Luis Enrique y su evolución como futbolista.

El internacional francés aseguró que este segundo título continental tiene un sabor especial. "Creo que la segunda un poco más. Por supuesto que la primera es excepcional, pero la segunda también", explicó. Dembélé destacó además la dificultad de la final ante el Arsenal: "Encajamos el primer gol y después tuvimos que mantenernos en el partido para poder remontar. Sabíamos que el Arsenal defendía muy bien, no tuvimos muchas ocasiones, pero al final ganamos por un gol".

Dembélé, ante el Bayern / EFE

Lejos de conformarse, el atacante cree que el PSG todavía tiene margen de crecimiento. "Claro que podemos mejorar, tenemos jugadores excelentes, también jóvenes", señaló. En ese sentido, destacó el trabajo realizado por Luis Enrique y el potencial de una plantilla que, según él, "va a seguir progresando mucho" para intentar ser "aún más fuerte la próxima temporada".

Sobre la posibilidad de conquistar el Balón de Oro, Dembélé prefirió rebajar la importancia de los premios individuales. "Es un trofeo individual excepcional, pero eso viene después. El objetivo número uno era ganar la Liga de Campeones con el PSG y con la selección francesa ganar un Mundial", afirmó.

Uno de los nombres propios de la conversación fue el de Leo Messi. El francés no dudó cuando le preguntaron por las opciones del argentino de seguir compitiendo al máximo nivel. "Puede ganar todos los trofeos posibles. Ya lo vi en Barcelona", recordó. Y añadió una contundente valoración: "Es el mejor que he visto, el mejor que se ha visto en el fútbol. Sigue siendo bastante peligroso. Es difícil pararlo incluso a los 38 años".

Dembélé no falló el penalti que volvió a colocar las tablas en la final de la Champions / Champions

La salida del Barça

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando fue cuestionado por el FC Barcelona y por su decisión de abandonar el club azulgrana en el verano de 2023. Dembélé aseguró que, viendo lo ocurrido desde entonces, considera que tomó el camino correcto.

"Sí, eso creo", respondió al ser preguntado si ahora siente que tomó la mejor decisión. "En mi caso, creo que era el momento de dejar el club. Aunque estaba muy apegado al Barça, al que apoyo desde que era pequeño. Pero para mí era importante fichar por el París Saint-Germain".

El extremo explicó que la figura de Luis Enrique resultó decisiva para dar el paso. "Hablé con Luis Enrique, que ya me quería desde hacía mucho tiempo y a quien conozco bien. Y, por supuesto, con el presidente y el director deportivo". Por eso, sostiene que "fue una decisión estupenda cuando ves lo que ha pasado en el París Saint-Germain estos últimos tres años".

Dembélé celebra uno de sus goles al Bayern de Múnich / EFE

Dembélé también desveló cómo se produjo el primer contacto con el técnico asturiano. "Lo recuerdo muy bien. Estaba de gira en Los Ángeles con el Barcelona cuando me llamó Luis Enrique por teléfono", explicó. Según el francés, aquella conversación fue determinante: "Me explicó sus planes, su visión de mi papel y cómo veía nuestro futuro juntos en el París Saint-Germain. Sus palabras me convencieron de inmediato".

El exazulgrana también quiso reivindicar que su mejora no comenzó en París, sino durante su última etapa en el Camp Nou. "Ya me sentía mucho mejor durante mis últimos años en Barcelona", aseguró. "Mis comienzos en España habían sido muy difíciles debido a las lesiones, pero en París he continuado la línea de estas dos últimas temporadas en el Barcelona".

Además, destacó la experiencia acumulada y el aprendizaje sobre su propio físico como factores clave en su crecimiento. "He aprendido a conocer mucho mejor mi cuerpo, lo que me ha ayudado enormemente", explicó. Aunque volvió a señalar a Luis Enrique y a su cuerpo técnico como piezas fundamentales en su evolución: "Desde mi llegada al PSG lo han optimizado todo: mi alimentación, mi tiempo de juego... Todo ello me ha permitido recuperar una forma óptima".

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Las palabras de Dembélé dejan una reflexión clara: el francés sigue guardando un vínculo especial con el Barça, pero considera que su etapa en el Camp Nou había llegado a su fin. Y, a tenor de los éxitos cosechados en París, está convencido de que tomó la decisión adecuada.