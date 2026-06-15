Dan por cerrado el fichaje de Amorim por el Milan

La prensa deportiva italiana y portuguesa da por cerrado el fichaje del entrenador luso Rúben Amorim por el Milan, un acuerdo que aún no fue anunciado de forma oficial por el club 'rossonero' y que sustituiría a Massimiliano Allegri en un momento delicado para el histórico del 'calcio'.

Los medios italianos informaron de que existe un acuerdo verbal entre ambas partes y reprodujeron la información adelantada por el diario portugués A Bola.

Por el momento, ni el Milan ni el propio entrenador hicieron oficial el acuerdo, aunque las informaciones coinciden en que el anuncio podría producirse en los próximos días.

Amorim llegaría al equipo milanés en un momento delicado, tras una temporada irregular bajo la dirección de Allegri, quien fue destituido junto al director ejecutivo Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada.

El portugués lideraría un proyecto que busca la reconstrucción de uno de los equipos históricos de Italia después de que el club se quedara fuera de la Liga de Campeones.

El luso es un entrenador portugués y exfutbolista internacional que jugó en Belenenses, Benfica y Braga, fue catorce veces internacional con Portugal y disputó los Mundiales de 2010 y 2014.

Como técnico, empezó en el Casa Pia, pasó por el Braga B y luego por el primer equipo del conjunto bracarense.

En marzo de 2020 fichó por el Sporting de Portugal, en una operación muy comentada por su escasa experiencia y por el coste de 10 millones de euros, y donde se consolidó como uno de los entrenadores más valorados de Europa tras ganar dos ligas, dos copas y una Supercopa de Portugal.

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En noviembre de 2024, el Manchester United anunció su incorporación como nuevo entrenador, y permaneció en el cargo hasta enero de 2026, cuando el club decidió destituirlo tras catorce meses debido a los malos resultados.