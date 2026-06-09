Dalma Maradona, sobre el médico de su padre: "Ojalá hubiera tenido la decencia de apartarse"

Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, expresó este martes que hubiera deseado que el médico de cabecera de su padre, Leopoldo Luque, "hubiera tenido la decencia de apartarse" del tratamiento, tras reproducirse en el juicio por la muerte del astro un audio en el que se lo escucha decir que pensaba en "bajarse" porque sentía que ya se estaban "buscando culpables".

"Están manejando ellas las cosas, yo ya hice mi cirugía y mucho más no puedo aportar, no les importa mucho el papá, me parece que es un buen momento para decirle a Diego que de mi parte yo cumplí un ciclo", se oyó decir a Luque, en un audio reproducido este martes y enviado diez días antes de la muerte del astro, el 25 de noviembre de 2020.

"Yo no tengo por qué pertenecer a ese grupo donde tres imbéciles dicen esas cosas, lo digo por mi salud mental. Es inteligente por ahí bajarse ahora, las minas están buscando culpables", añadió, en alusión a las tres hijas de Maradona: Gianinna, Dalma y Jana, todas querellantes en el juicio por la muerte de su padre.

En la grabación, Luque, principal acusado del juicio, anticipaba que él sería apuntado como culpable de que el tratamiento fallara y concluyó: "Yo necesito que las hijas estén con esto sin mí, porque si falla, que va a fallar, va a ser mi culpa".

Tras escuchar el audio, Dalma, la única de las hijas de Maradona que aún no había testificado, expresó: "Ojalá hubiera tenido la decencia de apartarse, pero eso no pasó".

La hija del astro recordó en su declaración que mantuvo una conversación con Luque sobre la posibilidad de que diera un paso al costado, a lo que el médico le respondió: "Quedate tranquila, yo estoy a la altura, yo lo puedo hacer, yo sigo".

Por otra parte, también lo apuntó como responsable de la decisión de que, tras su última intervención, Maradona atravesara su recuperación en una vivienda y no en una clínica de rehabilitación como habían sugerido algunos médicos.

"Luque nos presenta esta opción como la única opción, 'la internación domiciliaria seria', todos se comprometieron a que sea seria, con enfermeros, acompañantes terapéuticos, ambulancia 24 horas en la puerta, y a los dos o tres días nos dimos cuenta de que eso no era así", expresó Dalma, quien responsabilizó a Luque y al resto del equipo médico encargado de su padre y acusado en este juicio.

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Además de Luque, también son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el coordinador de enfermeros Mariano Peroni, la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medica Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.