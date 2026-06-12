Todos los caminos conducen a Ter Stegen

La última temporada de Marc-André ter Stegen estuvo marcada por la frustración. El guardameta alemán apenas pudo tener continuidad en el Girona después de sufrir una importante lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante la segunda parte del curso. Un contratiempo que llegó en el peor momento posible para un portero que aspiraba a consolidarse definitivamente como dueño de la portería de Alemania de cara al Mundial de 2026.

Ahora, una vez finalizada la temporada, el futuro del alemán es una de las grandes incógnitas del mercado. Ter Stegen debe regresar al FC Barcelona, pero su situación en el conjunto azulgrana está lejos de ser sencilla. A día de hoy, el club cuenta con Joan García como apuesta de presente y futuro bajo palos, mientras que Wojciech Szczęsny mantiene el papel de guardameta suplente en la rotación de la portería. Asimismo, la salida del portero alemán permitiría aligerar la masa salarial del equipo culé.

Marc Andre Ter Stegen durante un entrenamiento con el FC Barcelona el pasado día 17. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

En este escenario aparece con fuerza una opción que cada vez gana más enteros: el Ajax. El conjunto de Ámsterdam busca un portero experimentado para liderar su nuevo proyecto y el nombre de Ter Stegen figura entre los candidatos mejor valorados por la dirección deportiva encabezada por Jordi Cruyff. Desde Países Bajos insisten en el interés del club neerlandés por incorporar al internacional alemán durante este verano.

Además, existe un factor que puede resultar decisivo. Míchel, que ya convenció a Ter Stegen para que recalara en el Girona y que ahora se ha convertido en el nuevo entrenador del Ajax, sería uno de los grandes impulsores de la operación. El técnico madrileño conoce perfectamente al guardameta, valora su liderazgo, su experiencia y, sobre todo, su capacidad para iniciar el juego desde atrás, una característica que encaja a la perfección con la filosofía histórica del club neerlandés.

Ter Stegen, durante un partido con el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No obstante, la operación no está exenta de dificultades. El principal obstáculo es económico. El elevado salario de Ter Stegen está muy por encima de los parámetros habituales del Ajax, que difícilmente podría asumir una ficha similar sin ayuda externa o sin que el propio futbolista aceptara una reducción considerable de sus emolumentos. A ello se suman las dudas que todavía existen sobre su estado físico tras los problemas que ha arrastrado durante los últimos meses.

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Pese a todo, los factores que acercan a ambas partes son cada vez más numerosos. El Barça necesita resolver la situación de un jugador que no entra en sus planes prioritarios, Ter Stegen busca recuperar protagonismo para relanzar su carrera y el Ajax necesita un portero de jerarquía para liderar una nueva etapa. Y, con Míchel como principal avalista de la operación, da la sensación de que, hoy por hoy, todos los caminos conducen a Ter Stegen.