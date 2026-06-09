Bacca y Muriel, del Sevilla a la gloria en el fútbol de Colombia

El Junior de Barranquilla conquistó este lunes un nuevo campeonato de la liga colombiana al imponerse en el global de la final frente a Atlético Nacional. Aunque perdió por 1-0 en el encuentro de vuelta disputado en Medellín, el contundente 3-0 conseguido en la ida le permitió asegurar el bicampeonato y sumar su duodécima estrella. Y lo hizo, además, con dos héroes de buen recuerdo en Sevilla: Luis Fernando Muriel y Carlos Bacca.

El conjunto barranquillero llegó al estadio Atanasio Girardot con una amplia ventaja y supo administrarla ante un rival que salió decidido a buscar una remontada histórica. El único tanto del compromiso fue obra de Edwin Cardona, pero resultó insuficiente para cambiar el desenlace de la serie.

Bacca celebrando un título con el Junior / JUNIOR FC

En la ida, Muriel había anotado un doblete para llegar a Medellón con una gran ventaja. El exfutbolista del cuadro hispalense tuvo un paso de año y medio por LaLiga, algo menos que un Bacca que, si bien ayer se quedó sin jugar, sí que fue mucho más importante en el Sánchez-Pizjuán, levantando dos Europa League como máximo goleador del equipo.

Atlético Nacional asumió la iniciativa desde el pitido inicial, consciente de que necesitaba una actuación casi perfecta para revertir la eliminatoria. Sin embargo, se encontró con un bloque defensivo muy sólido encabezado por Jermein Peña y Daniel Rivera, quienes neutralizaron los intentos ofensivos del cuadro local durante gran parte del encuentro.

A medida que avanzaban los minutos, la insistencia de los verdolagas comenzó a generar oportunidades. La más clara de la primera mitad llegó en el minuto 20, cuando Andrés Román quedó mano a mano con Mauro Silveira, pero el guardameta uruguayo respondió con una intervención decisiva para mantener su portería a salvo.

El equipo de Medellín continuó presionando y estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones. Milton Casco y Alfredo Morelos estrellaron sendos remates en los postes, mientras que un gol de Román fue invalidado por posición adelantada.

Junior, bicampeón de Colombia / JUNIOR FC

Tras el descanso, el técnico Diego Arias recurrió a Edwin Cardona para intentar revitalizar el ataque. La apuesta dio resultado en el minuto 56. Después de una elaborada acción colectiva en la que participaron Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento, este último envió un centro que Cardona aprovechó con una definición de primera para poner el 1-0 y reducir la diferencia en la final.

El empuje de Atlético Nacional no cesó y poco después dispuso de una gran oportunidad para acercarse aún más. El árbitro Carlos Betancur señaló penalti tras revisar una acción en el VAR, al considerar que Mauro Silveira había cometido falta sobre Morelos en una salida desafortunada. El propio delantero asumió la ejecución, pero envió el balón fuera, desperdiciando una ocasión que pudo cambiar el rumbo emocional del encuentro.

Ese fallo supuso un duro golpe para los locales y un alivio para el Junior, que resistía cada ataque mientras veía acercarse el título. Finalmente, el marcador no volvió a moverse y el conjunto visitante selló la conquista del campeonato, cimentada principalmente en la ventaja obtenida en el partido de ida gracias al doblete de Luis Fernando Muriel y al tanto de Bryan Castrillón.

Los instantes finales estuvieron marcados por la tensión. Un altercado entre futbolistas de ambos equipos terminó con las expulsiones de Juan Manuel Zapata, por parte de Atlético Nacional, y Jesús Rivas, en el Junior. Tras el pitido final, los jugadores dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias celebraron con entusiasmo la obtención de un nuevo título liguero.

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Bacca volvió al club currambero en 2023, tras haber brillado allí durante los albores de su carrera antes de dar el salto al Brujas belga en 2012. Desde su regreso, este es el tercer título nacional que cosecha, y el primero junto a un Muriel que llegó hace apenas seis meses fichado desde el Orlando City norteamericano. Muriel, confeso aficionado del Junior desde principios de su trayectoria, cumplió por fin el sueño de su vida a los 35 años y, además, levantando un trofeo.