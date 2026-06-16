Arthur vuelve a la Juventus

El club Gremio brasileño anunció este martes que desistió de renovar el contrato de préstamo que le permitía contar con el centrocampista Arthur Melo, por lo que el futbolista regresará al Juventus italiano así que venza su vínculo, el 30 de junio próximo.

El conjunto tricolor de Porto Alegre admitió en un comunicado que intentó renovar el contrato ante el interés de Arthur de permanecer en el equipo, pero que no llegó a un acuerdo financiero.

Arthur, formado como profesional en el Gremio, regresó al equipo brasileño en agosto del año pasado, cedido en préstamo por el Juventus, tras pasar siete años y medio en el fútbol de Europa, en donde pasó por clubes como Barcelona y Liverpool.

El contrato de cesión del Juventus, propietario de sus derechos federativos, incluía una cláusula que permitía renovar el préstamos hasta diciembre de este año.

Según el comunicado de club brasileño, el vínculo con el volante no será extendido, por lo que terminará el 30 de junio.

"Ante la manifestación de interés del jugador en permanecer, el club formalizó una propuesta de nuevo contrato de trabajo. Pero no hubo acuerdo financiero entre las partes pese a que la intención de ambas era por la continuidad de su carrera en Brasil", afirma la nota.

Arthur, de 30 años, fue uno de los grandes protagonistas de la campaña con la que el conjunto de Porto Alegre ganó la Copa Libertadores en 2017.

El centrocampista fue fichado en 2018 por el Barcelona, en la que fue entonces la mayor venta de la historia del cuadro gremista.

En su primera temporada con el conjunto azulgrana ganó la Supercopa de España y la Liga, pero fue perdiendo espacio en el once y, en 2020, se marchó al Juventus.

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A partir de ahí inició un periplo de cesiones que lo llevaron a defender los colores de Liverpool, Fiorentina y Girona, siempre con resultados discretos.