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MUNDIAL 2026

Simulador del Mundial 2026: predice la fase de grupos y los cruces del cuadro final

El Simulador del Mundial 2026 de SPORT permite definir cruces y predecir el campeón con opciones de rellenado automático o elección manual

El simulador del Mundial

El simulador del Mundial / SPORT

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

El torneo más grande de la historia del fútbol está aquí. Con el innovador formato de 48 selecciones, la emoción se multiplica y las calculadoras echan humo desde el primer día. ¿Quieres saber hasta dónde llegará la Selección Española? ¿Habrá sorpresas históricas en la fase de grupos? No te quedes con la duda: ¡simula el camino a la gloria con el nuevo Simulador del Mundial 2026 de SPORT! Pon a prueba tus conocimientos futbolísticos, define los cruces y descubre qué país levantará el trofeo más codiciado del planeta.

¿Cómo funciona el formato de 48 selecciones?

La gran novedad de esta Copa del Mundo es su estructura. Olvídate de los cálculos tradicionales; ahora el camino es más largo y emocionante:

  • 12 grupos de 4 equipos: Clasifican directamente los dos mejores de cada grupo.
  • El drama de los terceros: Los 8 mejores terceros clasificarán al bracket de eliminatorias completando el cuadro final.
  • Ronda de dieciseisavos: Una fase de eliminación directa adicional antes de llegar a los octavos de final.

Diseña tu Mundial 2026 paso a paso

Nuestro simulador está diseñado para que juegues de forma rápida, intuitiva y a tu propio estilo. Solo debes seguir estos pasos:

  • Fase de Grupos: Decide los puestos (1º, 2º y 3º) de cada grupo a mano haciendo clic sobre las selecciones, o si lo prefieres, utiliza el rellenado automático según el Ranking FIFA oficial para una predicción estadística.
  • Terceros Clasificados: Mira qué selecciones se salvan in extremis para avanzar a la siguiente ronda.
  • Eliminatorias: Completa el cuadro del torneo ronda por ronda (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales) hasta la gran final.
  • Resumen: Obtén tu veredicto final, descubre a tu campeón y comparte el cuadro con tus amigos en redes sociales.

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¿Logrará Argentina revalidar su corona? ¿Dará el golpe alguna selección africana o asiática? ¿Es el año de Europa? El destino del Mundial 2026 está en tus manos.

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