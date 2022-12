Sigue el pulso de Cristiano: no se entrena con los suplentes

El portugués no ha participado en la sesión de Fernando Santos y se quedó en el gimnasio con los titulares La suplencia del delantero ante Suiza fue una de las grandes noticias de la jornada mundialista del martes

Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar en la concentración de la selección portuguesa. El delantero no ha participado hoy en la sesión que ha organizado el técnico Fernando Santos para los jugadores suplentes. Como ocurre habitualmente en el primer entrenamiento tras un partido, el seleccionador prepara un trabajo distinto para los titulares y los suplentes.

Cristiano no estuvo en el once de Portugal ante Suiza pero hoy se ha quedado a hacer trabajo en el gimnasio con el grupo de futbolistas que fueron titulares el martes. La postura del futbolista ha sorprendido a los propios medios portugueses, ya que no se le conocen molestias al delantero, que entró en el minuto 74 del partido.

La suplencia de Cristiano, por inesperada, supuso una de las bombas informativas de la jornada mundialista del martes. La respuesta de su selección, con una goleada imponente ante los suizos, sin embargo deja al portugués en una situación de debilidad. A pesar de la actitud del futbolista, que sigue a la defensiva con el seleccionador, incluso la afición portuguesa es cada vez más partidaria de la suplencia del futbolista. Más aún tras lo ocurrido ayer y la explosión de Gonçalo Ramos, que aseguró tras el partido que Cristiano ha sido siempre su modelo.

El excompañero en el Manchester United de Cristiano, Gary Neville, volvió a cargar contra el futbolista durante el encuentro ante Suiza. "Necesita escuchar la verdad, necesita que le digan que este tramo final de su carrera está fuera de lugar. No me extrañaría que entrara y marcara el gol de la victoria, pero su ritmo, su mal humor... Son cosas que tienen que parar, no le sientan nada bien".