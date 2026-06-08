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MUNDIAL 2026
Sigue en directo el Países Bajos-Uzbekistán y el Francia-Irlanda del Norte: partidos amistosos previos al Mundial 2026
Los de Koeman se miden al cuadro de Cannavaro y Mbappé junto a los suyos enfrentan al equipo norirlandés
Sigue en directo en SPORT los partidos amistosos de selecciones de este lunes 8 de junio.
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 53' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 DESCANSO
Gran saque de esquina lanzado por Reijnders que fue teledirigido a la cabeza de Van Dijk. Sin embargo, el cabezazo del capitán se fue muy cerquita de la portería.
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 53' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 DESCANSO
¡A PUNTO DE MARCAR VAN DIJK!
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 50' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 DESCANSO
Córner para Países Bajos.
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 50' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 DESCANSO
Desde el gol de Países Bajos, Uzbekistán ha subido líneas y está llegando más a área rival.
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 50' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 DESCANSO
Francia ha sido dominador durante toda la primera parte, pero Irlanda del Norte le ha dado un par de sustos que podrían haber terminado en gol. Sin embargo, el resultado es justo y podría ser más amplio.
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 48' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 DESCANSO
Por cierto, el tanto anulado a Irlanda del Norte fue por una falta en el salto del atacante norirlandés.
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 47' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 DESCANSO
¡DESCANSO EN EL FRANCIA - IRLANDA DEL NORTE!
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 46' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 47'
Por cierto se añadieron tres minutos en Lille.
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 46' / Francia - Irlanda del Norte 1-0 46'
¡GOOOOL ANULADOOOO!
Paises Bajos - Uzbekistán 1-0 46' / Francia - Irlanda del Norte 1-1 45'
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE IRLANDAAAAAAAAAAA DEEEEL NORTEEEEEEEEE!
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