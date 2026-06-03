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FÚTBOL INTERNACIONAL
Sigue en directo el Países Bajos-Argelia y el Polonia-Nigeria: partidos amistosos previos al Mundial 2026
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, las selecciones ultiman todos los detalles para llegar en la mejor forma posible
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Sergi Bescós I Lázaro
Sigue en directo en SPORT los partidos amistosos de selecciones de este miércoles 3 de junio.
Polonia vs Nigeria
Polonia y Nigeria se enfrenta en el Estadio Nacional de Varsovia en un partido amistoso totalmente instrancendente de cara al Mundial. Ni Polonia ni Nigeria consiguieron su billete para la copa del mundo de este verano. Solo existe un precendente entre ambas selecciones. También fue un amistoso y se lo llevó Nigeria por 0-1
¡Muuuuy buenas tardes a tod@s!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenid@s al directo de los partidos entre Países Bajos vs Argelia y Polonia vs Nigeria. Dos partidos amistosos previos a la gran cita de este verano, el Mundial 2026.
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