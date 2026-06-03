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Sigue en directo el Países Bajos-Argelia y el Polonia-Nigeria: partidos amistosos previos al Mundial 2026

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, las selecciones ultiman todos los detalles para llegar en la mejor forma posible

Frenkie de Jong, en la derrota de Países Bajos

Frenkie de Jong, en la derrota de Países Bajos / EFE

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Sergi Bescós I Lázaro

Sigue en directo en SPORT los partidos amistosos de selecciones de este miércoles 3 de junio.

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