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Sigue en directo el Croacia - Bélgica, partido amistoso previo al Mundial 2026

Croacia y Bélgica se ven las caras esta tarde en un amistoso a pocos días del inicio del Mundial 2026

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David Raurell

Sigue en directo en SPORT el partido amistoso entre Croacia y Bélgica.

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