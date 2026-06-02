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FÚTBOL INTERNACIONAL
Sigue en directo el Croacia - Bélgica, partido amistoso previo al Mundial 2026
Croacia y Bélgica se ven las caras esta tarde en un amistoso a pocos días del inicio del Mundial 2026
David Raurell
Sigue en directo en SPORT el partido amistoso entre Croacia y Bélgica.
MIN 50
Croacia 0-1 Bélgica
Segunda amonestación del encuentro. Tarjeta amarilla para Charles De Ketelaere por protestar.
MIN 47
Croacia 0-1 Bélgica
No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Tenemos a los mismos 22 protagonistas sobre el terreno de juego.
MIN 45
¡Arranca el segundo tiempo!
Vuelve a rodar el balón en Rijeka
DESCANSO
La selección de Zlatko Dalic ha tenido más balón en el primer tiempo, pero no ha conseguido inquietar la meta de Courtois (más allá de un tiro de Modric cerca del descanso).
Bélgica tiene mucho peligro cada vez que pueden correr, con De Bruyne lanzando y Doku atacando el espacio. El único tanto del encuentro hasta el momento lo marcó Tielemans tras cazar un rebote en el corazón del área.
¡Todo por decidir en el segundo tiempo!
MIN 45 + 5
¡Descanso en Rijeka!
Bélgica se marcha con ventaja al entretiempo gracias al tanto de Tielemans a los 39 minutos (0-1)
MIN 45
Tiempo añadido confirmado
4 minutos de prolongación. Nos marchamos hasta el 49'.
MIN 43
Croacia 0-1 Bélgica
Llega la primera amonestación del partido. Recibe la tarjeta amarilla Martin Baturina (Croacia)
MIN 41
Croacia 0-1 Bélgica
¡Paradón de Courtois!
Luka Modric recibió dentro del área y no se lo pensó dos veces: disparo cerca del palo que obligó a Courtois a firmar su mejor parada en el encuentro. Será saque de esquina para Croacia.
Recuerden que ambos protagonistas fueron compañeros en el Real Madrid; etapa en la que levantaron dos Champions.
MIN 39
¡Gool de Bélgica!
¡Youri Tielemans adelanta a la selección belga antes del descanso!
Zurdazo ajustado al poste del centrocampista del Aston Villa que resultó imparable para Livakovic.
Croacia 0-1 Bélgica (Tielemans, 39')
MIN 35
Croacia 0-0 Bélgica
Cabe destacar que una de las grandes esperanzas de Bélgica en este Mundial es Jeremy Doku.
El extremo belga, uno de los más desequilibrantes del planeta, se ha hecho con un puesto de titular en el Manchester City. Esta temporada ha generado 19 goles entre todas las competiciones.
Si Rudi Garcia consigue crear una buena conexión entre Doku y Kevin De Bruyne, las opciones de los belgas se verán incrementadas.
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