Sigue en directo el Croacia - Bélgica, partido amistoso previo al Mundial 2026

DESCANSO

La selección de Zlatko Dalic ha tenido más balón en el primer tiempo, pero no ha conseguido inquietar la meta de Courtois (más allá de un tiro de Modric cerca del descanso).

Bélgica tiene mucho peligro cada vez que pueden correr, con De Bruyne lanzando y Doku atacando el espacio. El único tanto del encuentro hasta el momento lo marcó Tielemans tras cazar un rebote en el corazón del área.

¡Todo por decidir en el segundo tiempo!