Así ha sido la segunda jornada del Mundial para los jugadores del Barça

Lewandowski se estrenó como goleador en un Mundial y también marcó Christensen Siguen sin estrenarse en el campeonato Eric Garcia, Ansu Fati, Ter Stegen y Ronald Araujo

Finalizó ayer la segunda jornada de la primera fase del Mundial de Qatar, un torneo que cuenta con una amplia representación blaugrana. Hasta 17 futbolistas del Barça se encuentran en la Copa del Mundo representando a sus selecciones. No a todos les ha ido de la misma manera en esta segunda jornada.

Ocho jugadores del Barça se encuentran en Doha convocados por Luis Enrique, seleccionador español. Tras la goleada ante Costa Rica, España empató en esta segunda jornada ante Alemania. Cinco blaugrana repitieron como titulares: Ferran Torres, Busquets, Jordi Alba, Pedri y Gavi. Balde jugó los últimos minutos en sustitución de Alba, mientras Ansu Fati y Eric Garcia siguen sin debutar en el Mundial. De los cinco que iniciaron el partido, solo Busquets y Pedri lo acabaron. El canario volvió a exhibirse, mientras Busquets fue más exigido que ante Costa Rica. Al final del encuentro, Luis Enrique defendió una vez más la aportación de su capitán y también la de Alba. Ferran Torres tuvo más problemas para generar peligro y jugó 54 minutos, mientras que Gavi dejó el campo en el minuto 66 con problemas en un pie que no le dejaron entrenarse ayer.

Estuvo presente en el mismo partido Ter Stegen. El portero alemán sigue siendo el suplente de Neuer. No ha sido el único blaugrana que no ha participado en esta segunda jornada. Tampoco lo ha hecho Ronald Araujo, que sigue recuperándose de su lesión. Veremos si el central juega el tercer partido. En el Barça esperan que no lo haga y siguen preocupados por la posibilidad de que Uruguay fuerce la reaparición del jugador.

Dos futbolistas del Barça han goleado en esta segunda jornada del Mundial. Robert Lewandowski anotó el segundo gol de Polonia contra Arabia Saudita para certificar el triunfo de su selección. Lo celebró con lágrimas en los ojos, pues era su primer gol en un Mundial. También marcó un gol, de cabeza, el central danés Andreas Christensen. Sin embargo, Dinamarca cayó ante Francia (2-1). Se las vio, de hecho, con Dembélé y Koundé. El primero repitió titularidad. Hizo un buen partido y fue reemplazado por Coman en el minuto 75. Koundé, que había sido suplente en el primer partido, fue titular jugando de lateral derecho.

RAPHINHA Y LOS PAÍSES BAJOS

Tres jugadores más del Barça han participado en esta segunda jornada de la primera fase del Mundial. Raphinha fue titular de nuevo ayer en la victoria de Brasil ante Suiza. Lo hizo jugando por la derecha en una delantera formada por él mismo, Richarlison y Vinicius. Desbordó, pero no estuvo acertado en el remate y fue remplazado en el minuto 73 por Antony.

Por último, una titularidad y una suplencia en los Países Bajos. Frenkie de Jong llevó durante todo el partido la batuta del combinado de Louis Van Gaal en el empate ante Ecuador. No hicieron un buen partido los neerlandeses, que contaron también con Memphis Depay. Jugó media parte el blaugrana, que ya está al cien por cien y se presume titular en la tercera jornada.