Sidny Lopes Cabral, el hombre que casi tumba a Argentina

Si alguien salió del Argentina-Cabo Verde con una de esas sensaciones agridulces que tanto frecuentan en el fútbol fue Sidny Lopes Cabral. El lateral derecho caboverdiano, de 23 años, no solo marcó uno de los mejores goles del Mundial para volver a empatar el partido en la prórroga, sino que estuvo a punto con su selección de firmar una de las grandes sorpresas del campeonato. No fue así y el casi, en fútbol, no sirve de nada, pero estuvieron cerca, de eso no hay duda.

Sidny Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde / FIFA

La imagen llamó la atención porque apenas unos días antes el propio futbolista había hablado del capitán argentino con una enorme admiración. En una entrevista concedida a AS, Lopes Cabral reconoció que enfrentarse a Messi era "un gran honor" y lo definió como "el mejor de todos los tiempos". Sin embargo, sorprendió al asegurar que, si tenía la oportunidad de intercambiar camisetas al finalizar el encuentro, no sería con el '10', sino con Nicolás Otamendi, compañero suyo hasta este verano en el Benfica. Se desconoce si la cambió y con quién.

Sidny Lopes Cabral, nuevo fichaje del Benfica / Benfica

La historia de Sidny Lopes Cabral tampoco es la habitual, aunque en este Mundial abundan gracias a la FIFA, que aumentó el número de equipos y, gracias a ello, el mundo ha podido conocer alguna de ellas a nivel individual y también colectivo con selecciones que, de otra forma, nunca habrían tenido grandes titulares en la prensa internacional. Pero vamos a Sidny Lopes Cabral, que, criado en las categorías inferiores del Feyenoord y del Twente, llegó a quedarse sin equipo en 2020 y tuvo que reconstruir su carrera lejos de los grandes focos. Pasó por Suecia y por las categorías inferiores del fútbol alemán antes de recuperar cierto protagonismo. Su explosión llegó en Portugal, donde el Estrela Amadora lo incorporó como agente libre hace apenas unos meses.

Un soldado de Mourinho

Su rendimiento fue tan inmediato que llamó la atención de José Mourinho, que pidió su incorporación durante el mercado de invierno. El jugador dijo de él que "mejora a todos sus futbolistas". Finalmente, el Trabzonspor terminó llevándose al internacional caboverdiano por cerca de siete millones de euros, confirmando la progresión de un futbolista cuyo principal argumento es un despliegue físico fuera de lo común.

Mourinho habla con Arbeloa / EP

Lopes Cabral es un lateral con alma de extremo. Puede actuar por cualquiera de las dos bandas, vive instalado en campo rival y destaca por su potencia, su facilidad para superar rivales en conducción y su capacidad para repetir esfuerzos durante los noventa minutos. Más que un defensor clásico, es un carrilero diseñado para atacar. Y tiene gol, que se lo digan a Argentina.

Messi celebra con Rodrigo de Paul / EUROPA PRESS

Y eso fue precisamente lo que hizo frente a la Albiceleste. Después de que Lisandro Martínez pareciera sentenciar la eliminatoria en la primera parte de la prórroga, el caboverdiano apareció para firmar un gol extraordinario. Recibió el balón en la frontal, dejó atrás a Mac Allister y dibujó un disparo con efecto que se coló por la escuadra del Dibu Martínez, un tanto que muchos ya consideran el mejor del Mundial. Aún queda mucho. Su actuación no terminó ahí. En los últimos minutos volvió a rozar el empate definitivo con un lanzamiento de falta que obligó al guardameta argentino a intervenir, mientras Cabo Verde encerraba durante varios minutos a la vigente campeona del mundo.

Argentina acabó sobreviviendo por 3-2, pero el nombre propio del rival fue el de Sidny Lopes Cabral. El mismo jugador que hace unos días aseguraba que prefería la camiseta de Otamendi antes que la de Messi, que durante el partido le ayudó a levantarse del césped en uno de los lances del juego. En el fondo, Leo se ganó el derecho a que Lopes le pidiera su camiseta...