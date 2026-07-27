Sidny Lopes Cabral gana el premio al mejor gol del Mundial

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya es historia. España levantó el trofeo en Nueva York, pero todavía quedaba algo por decidir: el premio al mejor gol de torneo, ese que en 2014 consiguió James Rodríguez, en 2018 Pavard y en 2022 Richarlison, ya tiene a su nuevo ganador.

El premio tenía doce nominados, entre los cuales se encontraban tres de los grandes protagonistas de esta edicion: Messi, por el primer gol de su hat-trick contra Argelia; Mbappé, por su segundo gol ante Senegal; y Ferran Torres, por el gol contra Argentina en la gran final.

No obstante, ninguno de ellos ha terminado llevándose un premio que ha sido para Sidny Lopes Cabral, lateral de Cabo Verde, por su gol ante Argentina en la prórroga que puso el empate a dos en un partido que posteriormente terminó ganando la albiceleste.

Era el minuto 103 y, tras regatear a Mac Allister, Lopes Cabral entró al área con espacio, y pese a estar bastante escorado, decidió chutar. El balón cogió una rosca perfecta y terminó entrando por la escuadra del segundo palo, un gol en el que poco pudo hacer el Dibu Martínez.

Así explicó el tanto el propio futbolista después de haberlo marcado: "En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer" dijo en una entrevista a la FIFA.

Más allá de la belleza del gol, este también destacó mucho por la celebración: Lopes Cabral salió corriendo y se subió a la grada para buscar a su pareja y, tras un rato buscándola, pudo celebrar el gol con ella.

El premio al mejor gol del Mundial no lo escoge la FIFA, sino que son los fans quienes votan cuál creen que ha sido el mejor. El podio lo completan el uzbeko Eldor Shomurodov por su gol ante RD Congo y el haitiano Wilson Isidor por el que anotó ante Marruecos.

Noticias relacionadas

Lopes Cabral seguro que nunca olvidará aquel gol que anotó ante Argentina. El futbolista de 23 años será jugador del Trabzonspor esta temporada, después de que el equipo turco pagara 7 millones de euros por su traspaso al Benfica el 1 de julio, tres días antes de que anotara el mejor gol del Mundial de 2026.