Sidny Cabral desafía a España: "Vamos a demostrar al mundo quiénes somos"

La selección de Cabo Verde afronta con ilusión el debut mundialista ante España. Así lo aseguró este jueves Sidny Lopes Cabral, uno de los futbolistas más destacados del combinado africano, desde el Waters SportsPlex de Tampa, donde prepara el estreno del torneo en un "ambiente relajado".

"Estamos muy felices por estar aquí. Queremos hacer un buen trabajo", explicó el lateral del Benfica nacido en Rotterdam y de origen caboverdiano, que dejó claro que el equipo no llega a Estados Unidos únicamente para disfrutar de la experiencia. "Vamos a mostrar mucha pasión, mucha fuerza y mucha agresividad. Somos un buen equipo, tenemos mucha calidad y lo vamos a demostrar", afirmó.

Consciente de la grandeza de España, "favorita para llevarse el trofeo", Cabral señaló que el principal objetivo de Cabo Verde en el partido inaugural será competir de tú a tú con los de Luis de la Fuente. "Queremos demostrar al mundo que somos capaces de hacer un buen partido contra España, aunque sean favoritas para ganar el Mundial. Vamos a hacer un gran trabajo contra ellos", aseguró. Más allá del estreno, la selección africana mantiene intacta la ambición de superar la fase de grupos. "Entrenamos cada día para ser mejores. Nuestro objetivo es pasar de ronda", añadió.

A sus 23 años, Cabral representa además una de las historias más singulares de este Mundial. Hace apenas tres años jugaba en la quinta división alemana y hace solo unos meses debutó en la Champions League tras fichar por el Benfica. Nacido en Rotterdam, con experiencia en Países Bajos, Suecia y Alemania antes de explotar en Portugal, el polivalente futbolista se ha convertido en una de las referencias de una Cabo Verde que quiere presentarse al mundo empezando por el desafío más complicado: España