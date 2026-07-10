El show musical de la media parte de la final del Mundial genera polémica

Todos los amantes del fútbol están plenamente centrados en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues tras la clasificación de Francia frente a Marruecos, las selecciones de España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza lucharán por completar las cuatro selecciones que estarán en la penúltima ronda.

Una vez concluyan las semifinales, dos combinados lucharán en el MetLife Stadium por conquistar la Copa del Mundo y conseguir así el mayor título que se puede ganar. Sin embargo, ya se conoce un aspecto del partido definitorio que genera gran revuelo.

30 minutos de descanso, en el mejor de los casos

Por si la polémica por las pausas de hidratación, que se vienen realizando en todos los juegos del torneo independientemente de la temperatura, no hubiera sido suficiente, el número de participantes en el show musical del entretiempo del partido definitorio de la competición provocará que se alargue más allá de los 15 minutos tradicionales.

Lionel Messi y Kylian Mbappé en la final del Mundial 2022. / AFP7 vía Europa Press

Si bien de manera oficial FIFA ha confirmado que las actuaciones musicales durarán 11 minutos y que el descanso será de hasta 30 minutos debido a la necesidad de montaje y desmontaje del escenario, la nómina de artistas invita a pensar que podría alargarse todavía más: Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y PS22 Chorus serán los ocho artistas invitados para el espectáculo.

Esta decisión no ha sido bien recibida por los seguidores del deporte rey, pues consideran que un descanso tan largo para priorizar el espectáculo provoca que el fútbol pierda su esencia.

No obstante, Gianni Infantino, presidente de FIFA, no ha comentado nada respecto a la polémica y ha centrado sus declaraciones en la importancia de lograr contar con cantantes de tanto bagaje en el mundo musical: "Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de contar con Justin Bieber, que se une a Madonna, Shakira y BTS como cabeza de cartel del espectáculo del descanso de la final del Mundial, en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA y de nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades relacionadas con el fútbol para niños y niñas de todo el mundo."

Por su parte, Justin Bieber se ha mostrado muy ilusionado con la gran oportunidad recibida. "La Copa del Mundo de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa puede hacerlo", destacó antes de admitir estar "agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para la infancia de todo el mundo".