Un 'show' a la americana para el sorteo del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, que se disputará entre el 9 de junio y el 18 de julio del 2026, vivirá este viernes uno de sus días clave como el sorteo de los emparejamientos. Una cita de altos vuelos que contará incluso con la presencia del presidente Donald Trump junto con su esposa Melania.

El acto se llevará a cabo en Washington DC y estará marcada por el espectáculo organizado con figuras de primer orden del deporte y del espectáculo. Los americanos, que coorganizan la Copa del Mundo junto a México y Canadá, ofrecerán una gran fiesta para amenizar el sorteo para que no resulte para nada anodino.

Bajo la dirección de la ex leyenda inglesa Rio Fernidand y la locutora Samantha Johnson, el show será de primera magnitud. Han sido invitadas estrellas del deporte estadounidense del calibre de Tom Brady o Shaquille O’Neal y del mundo de la farándula.

La supermodelo Heidi Klum presentará el acto, junto con el actor cómico Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez, que aportará el sello de Hollywoord a la esperada celebración rumbo al Mundial del 2026.

El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger. Una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica.

Todo ello para definir los 12 grupos de un sorteo histórico ya que por primera vez se amplía a 48 selecciones. La gran novedad en este Mundial será la ronda de 1/16 de final, por lo que habrá que sumar un partido más y en esta ocasión se necesitarán 8 partidos para conquistar el trofeo que defiende Argentina.

Condicionantes

El sorteo tiene algunos condicionantes, como que España y Argentina, primeras del ranking FIFA Coca-Cola, irán por cuadros separados y no se podrían medir hasta una hipotética final si quedan primeras de sus grupos. Se aplicará el mismo criterio a la tercera y cuarta clasificadas: Francia e Inglaterra.

En el grupo de cabeza de series también se encontrarán las tres anfitrionas, es decir, Canadá, México y Estados Unidos que se identificarán con bolas de colores diferentes. México tendrá asignada la posición A1 (bola verde), Canadá, la posición B1 (bola roja) y Estados Unidos, la posición D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante bolas del mismo color y se asignarán de forma automática a la posición 1 d el grupo en que queden encuadradas.

Posteriormente, se sacarán las bolas de los bombos 2, 3, y 4 con la posición correspondiente. Las selecciones conocerán a sus rivales, pero el calendario actualizado de los partidos, con el estadio y la hora de cada choque, se confirmará el sábado 6 de diciembre.

El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

De momento, 42 selecciones tienen asignadas su clasificación para el Mundial y quedan por definir otras 8 que proceden de la repesca, que se disputará en marzo. Por cierto, otra restricción es que dos selecciones de una misa federación se midan en la primera fase, con la excepción de la UEFA por contar con 16 selecciones.