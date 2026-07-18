Sheila, madre de Lamine Yamal (19 años): "Le digo que sea siempre él y pise con los pies siempre el suelo"

Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, está a punto de cumplir uno de sus sueños: conquistar la Copa del Mundo. La selección española tiene la oportunidad de volver a ganar el Mundial después de 16 años, pero enfrente tendrá a Argentina, que quiere revalidar el título.

Será una final marcada por un duelo generacional entre dos de sus grandes protagonistas: Leo Messi y Lamine Yamal. El argentino y el futbolista de Rocafonda se enfrentarán por primera vez en sus carreras y, muy probablemente, también por última.

El éxito del '10' del conjunto azulgrana, que cumplió 19 años el pasado 13 de julio, tiene mucho que ver con la educación que le inculcaron sus padres. En especial, su madre, Sheila Ebana, que se convirtió en uno de sus grandes apoyos desde que dio sus primeros pasos en el fútbol.

Durante el Mundial, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, Ebana realizó varias declaraciones a 'DAZN', donde se abrió en canal para desvelar cómo es su relación con él, entre otros temas.

Lamine Yamal con su madre Sheila Ebana / Instagram @lamineyamal

Uno de los momentos en el que se dio cuenta que su hijo iba a ser una estrella mundial fue en la Eurocopa de 2024: "El momento que dije 'guau', que me salió del alma, fue en la Eurocopa. Todavía le falta, poco a poco. Pero en la Eurocopa sí que le dije: 'Mi niño, tienes una Eurocopa ya con 16 años'".

La foto de Messi con Lamine Yamal cuando era un bebé fue resultado de una de las actividades conjuntas entre Barça y UNICEF / JOAN MONFORT

Es consciente de que aún no lo ha conseguido todo, ya que todavía tiene varias cuentas pendientes. Por ejemplo, conquistar la Champions League, levantar la Copa del Mundo y ganar el Balón de Oro, un galardón que rozó en 2025, cuando se quedó a las puertas, pero finalmente Ousmane Dembélé fue el premiado.

En la entrevista, la progenitora del futbolista del Barça reconoció cuál es el consejo maternal que le da: "Al grande le digo que sea siempre él. Sobre todo, que pise el suelo y que no se le suba nunca".

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Por otra parte, el de Rocafonda quiso dejar claro en una entrevista a 'El Mundo' que su madre siempre ha sido esa persona a la que nunca le ha perdido el respeto. "Es que cuando nunca le pierdes el respeto a una persona, no hace falta que tome medidas. Nunca le he perdido el respeto a mi madre", señaló.