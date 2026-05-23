Shakira hace oficial el video de 'Dai Dai', la canción del Mundial, con Messi, Mbappé y Haaland

'Dai Dai' ya es una realidad. Shakira ha lanzado el videoclip del Mundial, el gran himno del 2026. En él, varios futbolistas gritan "We're ready" ('Estamos listos') para transmitir la pasión que despierta este deporte en todo el mundo. Leo Messi, Kylian Mbappé, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane, Vinícius Junior, Rodrigo Hernández y Erling Haaland aparecen como grandes protagonistas.

También está Luis Díaz, el extremo del Bayern, para representar el orgullo colombiano. Shakira, además, cuenta con los niños de Ghetto Kids Foundation, la organización sin ánimo de lucro con sede en Kampala (Uganda) que trabaja con niños huérfanos o en situación vulnerable usando la danza, la música y el teatro.

Shakira regresa por todo lo alto

Una canción que vuelve a poner a Shakira en la cima de los Mundiales. La colombiana ha participado en los Mundiales de la FIFA con varias canciones, siendo las más reconocidas 'Waka Waka' (This Time for Africa) en 2010, que fue la canción oficial del Mundial de Sudáfrica, y 'La La La' en 2014 para el Mundial de Brasil, además de una participación previa en 2006 con una versión especial de Hips Don’t Lie vinculada al Mundial.

Shakira ha colaborado con el renombrado artista nigeriano Burna Boy, un artista que tiene sus raíces en el afrobeat, en la cultura de Port Harcourt, en la tradición de Fela Kuti, en la reivindicación del cannabis como parte de su identidad, están todas ahí, sin esconder.

La canción muestra un fuerte componente solidario, ya que la totalidad de los ingresos que genere está destinada a apoyar programas de educación infantil impulsados por la FIFA y Global Citizen, reforzando así el vínculo entre el deporte y causas sociales.

Conmemora a México

El videoclip también rinde un homenaje especial a México, mostrando imágenes impactantes de la cantante en un punto emblemático de la capital, lo que funciona como un reconocimiento visual al país y a su importancia dentro del contexto cultural y artístico de la artista. Además del tributo al país, la producción incorpora un mensaje social al incluir la participación de un grupo de jóvenes de Uganda que utiliza la música y la danza como herramienta de transformación social, dando visibilidad a iniciativas que buscan mejorar la vida de niños en situaciones vulnerables.

Promueve la identidad multicultural y la hermandad entre los tres países coanfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) bajo el lema de la diversidad. Consolida a Shakira como la máxima figura femenina en la historia de los himnos de la Copa del Mundo.

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También utiliza a niños y jóvenes de barrios populares de Latinoamérica en el video para inspirar la sup eración a través del deporte y reafirma el orgullo de la comunidad hispana al colocar ritmos latinos y raíces culturales en el escenario más visible del planeta.