MUNDIAL 2026
Shakira y Maná, los primeros en levantar al público en el Mundial
El coloso mexicano vibró con el estreno del himno oficial por parte de Shakira y Burna Boy, en una ceremonia de puro orgullo azteca
El Mundial más grande de la historia ya está en marcha. El Estadio Azteca se vistió de gala para una ceremonia inaugural que, más allá del espectáculo musical, sirvió para que México reclamara su sitio y su voz en un torneo donde Estados Unidos parece acaparar los focos mediáticos. Lejos de actuar como una simple comparsa de sus vecinos del norte, el coloso de Santa Úrsula plantó bandera desde el primer minuto a golpe de "¡Viva México!", dejando claro que el país es el auténtico motor de la pasión futbolística en este continente.
La grada fue el reflejo de esa identidad. Los miles de aficionados que llenaron el estadio dieron la bienvenida al torneo levantando un espectacular mosaico de sombreros mexicanos de cartón, tiñendo las tribunas de color y tradición.
Fernando Olvera levantó al Azteca
En el plano musical, Maná y Shakira se coronaron como los reyes indiscutibles del evento, los que más hicieron vibrar y saltar a las decenas de miles de almas presentes. La banda de Guadalajara desató la locura colectiva con una enérgica intervención que puso a cantar a todo el estadio.
El punto álgido llegó con la barranquillera, que saltó al escenario junto al gigante del afrobeat Burna Boy para estrenar 'Dai Dai', el tema central del Álbum Oficial. Con su mezcla de pop latino y ritmos africanos, la brutal energía del estribillo contagió a un público entregado en un claro intento de reeditar el fenómeno del 'Waka Waka'. La ovación final fue ensordecedora; el Estadio Azteca literalmente se cayó abajo para rendirse ante los pies de Shakira, poniendo un broche de oro histórico a las actuaciones principales.
El ritmo urbano y el sabor local completaron la fiesta sobre el terreno de juego. J. Balvin apareció en el centro del campo para liderar el bloque más contemporáneo de la ceremonia, haciendo tronar el feudo mexicano con una versión atronadora de su éxito mundial "I like it". Danny Ocean también hizo bailar de nuevo a todo el estadio. Con las aportaciones de Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules a ritmo de cumbia, la identidad hispana se apoderó del show. El balón ya rueda, pero México ya ha dejado su sello en una jornada que demostró que la historia y el fervor de un Mundial no se compran con dólares.
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