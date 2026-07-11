Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: "Ha sido mi destino como artista y mi destino como persona"

Shakira, artista latina más premiada de la historia, vuelve a ocupar el centro de la escena deportiva internacional con el lanzamiento de 'Dai Dai', himno oficial del Mundial 2026.

Su trayectoria vinculada a la FIFA abarca dos décadas de éxitos: desde 'Bamboo', versión mundialista de Hips Don’t Lie para Alemania 2006, hasta su nuevo sencillo junto a Burna Boy, que ya supera los 275 millones de visualizaciones en YouTube.

En una entrevista con Noticias Caracol, la colombiana reflexionó sobre el impacto personal y profesional de estas canciones: "Ha sido mi destino como artista y mi destino como persona… Son mis 'wakabebés'", dijo emocionada al recordar que gracias a Waka Waka conoció al padre de sus hijos.

Un vínculo que nació en 2010

La relación entre Shakira y Gerard Piqué comenzó meses antes del Mundial de Sudáfrica. Aunque ambos aparecieron en el videoclip de Waka Waka, no coincidieron en el rodaje. Su primer encuentro fue en Madrid, durante el festival Rock in Rio. El exfutbolista lo relató así a L’Esportiu de Catalunya: "El primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente".

Tras oficializar su relación en Twitter, la pareja se convirtió en una de las más mediáticas del mundo. En 2014, Shakira lanzó Dare (La La La) para el Mundial de Brasil, donde también participaron Piqué y su hijo Milan. La historia conjunta terminó en 2022, cuando anunciaron su separación.

Doce años sin Shakira en un Mundial

Desde La La La, la artista había estado ausente en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. La primera por motivos de salud; la segunda, por su rechazo a las violaciones de derechos humanos en el país. Por ello, su regreso en 2026 ha sido recibido como un acontecimiento global: su confirmación como figura principal del torneo generó un enorme revuelo entre los aficionados.

'Dai Dai', con ritmos latinos y africanos, ha alcanzado el número uno en Billboard y lidera el Top Global de Spotify, consolidando a Shakira como icono musical de los Mundiales.

Regalías para la educación mundial

En la entrevista con Noticias Caracol, la cantante anunció que destinará el 100% de sus regalías del tema al fondo educativo de la FIFA: "Cada vez que la gente visualice el vídeo o escuche la canción va a estar haciendo lo mismo: crear oportunidades para la educación en el mundo", explicó.

La edición de 2026 reúne a artistas locales como Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules y Maná, además de figuras internacionales como Katy Perry, J. Balvin, Danny Ocean, Future, Tyla y LISA de Blackpink junto a Rema y Anitta.

Pero la gran expectativa está puesta en el show de entretiempo de la final, dirigido por Coldplay y con la participación de Madonna, BTS y Shakira. La colombiana adelantó su deseo de compartir el escenario con el público: "A mí se me está ocurriendo la idea de que la gente empiece a mandar sus vídeos bailando 'Dai Dai'… quizá escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo en la final".

Una artista que vuelve para hacer historia

Con su retorno, Shakira reafirma su papel como voz global de los Mundiales y como referente cultural capaz de unir música, deporte y compromiso social.

Su presencia en la final promete convertirse en uno de los momentos más recordados de esta edición.