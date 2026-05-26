Setenta y dos años llamando a la puerta: "Aquí se viene a competir, no a improvisar ni de paseo"

Si alguna vez en la vida han pensado en dejar de lado algún propósito que les emociona, no lo hagan. Tomen como ejemplo a Ecuador. En Sudamérica no hay atajos: cada partido es una batalla y cada punto se defiende a vida o muerte. Piénsenlo bien cuando lo cuente la Tricolor.

Para Ecuador, el Mundial fue durante décadas una puerta cerrada. Desde 1930, cuando comenzó la competición, la Tri miró el torneo desde lejos. Tuvieron que pasar 72 largos años antes de poder escribir su nombre en la historia del torneo. Fueron el último equipo de CONMEBOL (sin contar a Venezuela) que pudo disfrutar de este tremendo orgullo nacional.

Un aficionado de Ecuador durante el Mundial de Qatar 2022 / FIFA.com

En medio de esa larga travesía hubo un futbolista que encarnó mejor que nadie la lucha del pueblo ecuatoriano: Iván Hurtado. El exdefensa central y capitán de la Tri, que llegó a jugar en clubes como Real Murcia, tiene el récord de internacionalidades con Ecuador con 168 partidos disputados. Además, a su lista de logros hay que añadir los 72 partidos jugados en eliminatorias mundialistas, lo que lo destacó durante años como el jugador que más veces participó en eliminatorias en la historia del fútbol sudamericano.

Era imposible imaginar que iba a terminar siendo el jugador con más presencias en una competencia tan exigente Iván Hurtado — Excapitán de Ecuador

“Era imposible imaginar que iba a terminar siendo el jugador con más presencias en una competencia tan exigente. Pero fui entendiendo el entorno, lo que era jugar una eliminatoria, el hecho de poder llegar a un Mundial. Estoy feliz y contento con lo que he logrado, porque estuve donde cualquier jugador quiere estar”, expresó sobre su hazaña.

El 3,57% del Mundial

No es solo un dato, es la muestra perfecta de lo que realmente es el sacrificio. De esos 168 partidos en los que Hurtado defendió a Ecuador dejándose todo sobre el césped, solo 6 fueron en Mundiales (2002 y 2006), una porción mínima del total, un 3,57% para ser exactos. Cuando las cosas no salieron, no se rindió. Debutó con la Tri en 1992 con apenas 17 años, y la oportunidad de disputar el torneo más especial del mundo no le llegó hasta una década después, con casi 28.

Iván Hurtado, durante un partido con Ecuador / Inside FIFA

La histórica cita llegó en 2002, bajo el mando de Hernán Darío Gómez. Cuando el billete a Corea-Japón 2002 quedó sellado, Ecuador rompió una espera de más de siete décadas. Se convirtió en la selección de CONMEBOL que más tiempo tardó en debutar en un Mundial entre las que finalmente lo lograron. Pero eso, más que un motivo para sonrojarse, fue un motivo de orgullo.

Ecuador debutó en un Mundial en 2002 / FIFA

Desde entonces, Ecuador ha participado en cuatro Copas del Mundo (2002, 2006, 2014 y 2022), y con 2026 serán cinco, resultados más que admirables teniendo en cuenta que muchas leyendas del país ni siquiera pudieron pisar este glorioso escenario.

Hurtado, la inspiración de un país

Hurtado, ahora con 51 años, lo sabe muy bien y trasladó toda su pasión a los elegidos para representar a Ecuador este año: “Al Mundial se va a competir al más alto nivel, no a improvisar ni de paseo. Vamos a enfrentarnos a los mejores del planeta”, comentó pocos días antes de sellar la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy, hay una generación de futbolistas que disfruta de una realidad muy distinta a la de hace algo más de dos décadas. Y la culpa la tienen todos aquellos que no se rindieron nunca.