Sergio Reguilón: "No me sorprende el nivel de Messi en el Mundial"

El Inter Miami afronta un momento clave de la temporada con la mente puesta en el tramo definitivo de la MLS. Tras superar unos meses complicados en el plano físico, Sergio Reguilón se asienta en el proyecto de Florida con la ambición de ganarlo todo. El lateral español analiza en profundidad cómo se fraguó su fichaje, la exigencia de compartir vestuario con el mejor del mundo y el impacto de un vestuario que aspira a lo más alto.

El salto a la MLS

¿Cómo se gestó tu decisión de dejar Europa para venir a la MLS y al Inter Miami?

"Influyó sobre todo el interés del club, la liga y la oportunidad de jugar con Leo. Eran muchos factores, además de un cambio de aires. Estuve analizando la MLS y es una liga que está creciendo un montón y tiene mucho futuro. Llegar aquí a una edad en la que todavía me queda mucho recorrido y grandes cosas por hacer creo que ha sido una buena decisión. Lo decidimos junto a mi familia y la verdad es que estoy superfeliz."

Tu arranque estuvo marcado por algunos contratiempos físicos, ¿cómo los valoras?

"Me preparé muy bien en España, pero por culpa de una entrada sufrí una lesión en la rodilla que cortó todo lo que venía ganando. Es una lesión que requería tiempo y paciencia. Yo quería estar cuanto antes para devolver la confianza y cometí el error de volver con un poco de prisa, lo que me llevó a otro tipo de lesiones. Estuve bastante jodido y frustrado, pero por fin arranqué. Ahora, con la pretemporada que estamos haciendo con este calor, me estoy sintiendo muy bien. Ojalá tengamos un año sano y de títulos."

¿La pausa del Mundial es como un reinicio para ti?

"Sí. Es verdad que en Estados Unidos estamos a mitad de la temporada. Es un auténtico reset para afrontar el tramo final del año con ganas y energía. En eso no nos va a ganar nadie."

El impacto de compartir vestuario con Messi

¿Cómo fue ese primer día en el vestuario con Messi?

"Al principio estaba nervioso, esa es la verdad. Luego, con el paso del tiempo, ves cómo es en su día a día y cómo trata a la gente, por lo que todo se volvió mucho más tranquilo. Aun así, le sigo observando en cada pequeño detalle que puedo para intentar empaparme de cualquier porcentaje de lo que hace. Es una maravilla y un privilegio poder convivir con él; a todos nos deja con la boca abierta en cada entrenamiento y en cada partido."

Por tu posición en el campo, ¿sientes la exigencia de brillar al lado de Leo como hicieron otros?

"He visto muchos partidos del Barça y también del Inter de Miami para analizar cómo era la liga y cómo jugaba Leo con Jordi Alba. Mi objetivo es intentar aportar eso que él necesitaba de Jordi y ver cómo puedo encajar ahí. Es un proceso, ya que nunca hemos jugado juntos; hay que sumar minutos y partidos. Tengo muchas ganas de que el torneo termine lo más tarde posible, porque eso será una buena señal, y poder empezar de nuevo con el club."

El 'Movimiento Leo' en Miami

¿Te imaginabas que Messi mantendría este nivel de magia actual?

"A lo mejor hay gente a la que le sorprende, pero para nosotros es el día a día; es un día más de Leo. Puede sonar exagerado, pero es la realidad. Cualquiera que esté aquí en el día a día, que vea las competiciones y siga los partidos, sabe el nivel que tiene. Que esté haciendo estos números en el Mundial sorprende pero no sorprende a la vez, porque está a un nivel altísimo y todavía le queda mucho fútbol que dar."

En la ciudad se respira una auténtica locura, casi como si se jugara en casa.

"Es el ‘movimiento Leo’. Ha cambiado el fútbol en Estados Unidos, no solo en Miami, sino en todo el país. Ayer mismo estuve dando un paseo por Ocean Drive y estaba lleno de argentinos con camisetas de Leo."

Objetivos máximos

¿Qué objetivos os marcáis para lo que queda de temporada?

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"Tenemos la mentalidad ganadora que tiene tanto Leo como el resto de los compañeros. Vamos a ir a por todas las competiciones y a ganarlo todo. Sabemos que nos espera un esprint final, similar al que hicieron el año pasado, así que vamos a pelear al máximo y a darlo todo."